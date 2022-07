FCM-flop fortsætter mareridt

Det spiller ikke på fodboldbanen for Marrony

Svinedyre Marrony blev aldrig nogen succes i FC Midtjylland.

Klubbens dyreste spiller nogensinde nåede blot 11 kampe uden aftryk, inden tålmodigheden slap op i det uldjyske.

Nu er Marrony tilbage i Brasilien, hvor storklubben Fluminese har lejet angriberen. Heller ikke i Fluminese har uheldige Marrony imponeret endnu.

Søndag spillede Marrony, trods alt, sin anden kamp for Fluminese siden skiftet retur til hjemlandet. FCM-lejesvenden blev skiftet ind og fik 20 minutter i sejren over Red Bull Bragantino.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Kort inden slutfløjt gik det dog galt.

I et kontra-angreb blev Marrony revet i skulderen af en modstander. Marronys reaktion var at skubbe modstanderen omkuld i ren frustration ... direkte rødt og et par kampe mere i skyggen ...

FC Midtjylland har Marrony på kontrakt frem til sommeren 2026. Angriberen er i første ombæring lejet ud til Fluminese frem til sommeren 2023.

Annonce:

Den brasilianske storklub har en købsoption på Marrony.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Kæmpe kovending: Slutter fred med Sisto

Grabara viser skrækskade frem

Byder på svensk landsholdsspiller