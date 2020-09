FCM's rekordsalg i vild kontrakt-poker

Alexander Sørloth brændte den midtjyske hede af i efteråret 2017, harpunerede missil efter missil i modstandernes ruser – og forsvandt et halvt år senere i et fyrværkeri af guldglimmer, da ulvene fyrede nordmanden af til Crystal Palace for ca. 10 mio. euro.

Plus det løse i form af mulige bonusser…

Den nu 24-årige bomber leverede 15 scoringer og ni assister i 26 kampe i alle turneringer, og han blev naturligvis fløjet ind på stadion i helikopter medbringende pokalen, da holdkammeraterne skulle hyldes for guldet i sommeren 2018.

Der var råd til det. FC Midtjylland tjente boksen på den målbevidste mand fra Trondheim. Med en salgspris på ca. 75 mio. kroner var der en pæn dividende for et halvt års ejerskab, og salgssummen var lige så høj, som da FCK fyrede Andreas Cornelius af.

Gode angribere er der altid rift om, og nu er det tyrkiske Trabzonspor, der forgæves venter på at se nordmanden vende retur efter landsholdspausen – men også godt er klar over, at guldfuglen er på vej videre.

Det er så også okay al den stund, at tyrkerne ikke ejer spilleren, der blot er hyret på en lejekontrakt sæsonen ud. Men en kompliceret en af slagsen. Til gengæld satser de stort på at fyre ham af for 30 mio. euro – små 225 mio. kroner og dele i porten med Crystal Palace.

Hvis det lykkes, er alle vist glade…

RB Leipzig er interesseret, og José Mourinho vil heller ikke afvise, at Tottenham kunne være det.

Alexander Sørloth jubler sammen med Erling Braut Haaland efter den femte norske scoring i 5-1 sejren på Windsor Park over Nordirland. Foto: Lorraine O' Sullivan/Reuters/Ritzau Scanpix

- Vi har gjort, hvad vi kan for at Sørloth skal blive her en sæson yderligere. Han har bestemt sig og ønsker at gå en anden vej, og så er det ikke værd at beholde ham. Hans hjerte er ikke her, siger Trabzonspor-træner Eddie Newton på en pressekonference onsdag.

Klubpræsident Ahmet Agaoglu har over for Fanatik bekræftet, at Sørloth har annonceret sin afgang og sagt, at RB Leipzig har afgivet et bud på den målfarlige nordmand.

- Vi vil sælge ham for et beløb på ca. 30 mio. euro. Det vil give 15 mio. til Crystal Palace og 15 mio. til os, mener præsidenten, der dog ikke kan påstå at råde over det fulde skøde, når det gælder trønderen.

Tyrkerne sikrede sig ifølge VG en option på spilleren for seks mio. euro i januar. Agaoglu beskriver aftalen med Crystal Palace som ’kompliceret’, og det har han helt sikkert ret i. Men han hævder, at klubberne i givet fald vil dele en transfer lige over.

Ifølge præsidenten har Leipzig givet et bud på ’mellem 15 og 20 mio. euro’, så der er et stykke op til de 30 mio., han drømmer om.

Alexander Sørloth scorede 24 kasser i 34 ligakampe for Trabzonspor sidste sæson, og nordmanden er følgelig blevet en publikumsyndling. Men slaget virker tabt.

José Mourinho blev spurgt efter nederlaget til Everton i weekenden, om Tottenham er blandt bejlerne.

- Jeg kommer ikke til at snakke om spilleren, for han tilhører Trabzonspor. Men hvis præsidenten siger det, så kommer jeg ikke til at sige, at det ikke er sandt.

Pokeren kan fortsætte.

