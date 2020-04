FIFA forlænger sæsonen på ubestemt tid

Der er nyt på vej til alle dem, der er i tvivl om, hvordan og hvornår fodboldsæsonen vil blive afsluttet.

Det fremgår af en FIFA-rapport, som Ekstra Bladet har læst.

I rapporten står der, at det Internationale Fodboldforbund forlænger sæsonen på ubestemt tid og vil lade det være op til medlemlandenes egne forbund at bestemme, hvornår ligaer og turneringer kan spilles færdig.

Det giver ligaerne bedre muligheder for at gennemføre den igangværende - men suspenderede - sæson og dermed undgå ligaer, som lukker en sæson ned før tid.

Et scenarie, som vi så det belgiske fodboldforbund gennemføre i sidste uge.

Der har også været en masse snak om, hvordan sommerens transfervindue vil komme til at se ud, og hvordan spillere med kontrakter i nye klubber skal forholde sig. Eksempelvis Hobros Emmanuel Sabbi, der har indgået kontrakt med OB pr. 1. juli i år.

I rapporten fortæller FIFA, at datoerne for sommerens transfervindue vil blive ændret, og der bliver samtidig givet mulighed for, at man kan forlænge kortvarigt med spillere, hvis kontrakter udløber til sommer, nærmere bestemt 30. juni, sådan så de bliver i klubben, til den igangværende sæson er færdigspillet.

Det betyder i Sabbis tilfælde altså, at han er Hobro-spiller, indtil sæsonen 2019/2020 er færdigspillet. Det er uvist hvor længe, sæsonen trækker ud, men forventningen er nu, at det ikke sker før den nye sæson på papiret skulle være gået i gang.

Det forventes, at FIFA offentliggør rapporten indenfor de nærmeste par dage.