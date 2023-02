FIFA hyrer brasiliansk supermodel

Den brasilianske stjerne og supermodel Adriana Lima er blevet udnævnt som ny fan-ambassadør for FIFA

Mens hun bakser med at være model, skuespiller og forretningskvinde, har Adriana Lima fået en helt ny tjans.

Og den involverer fodbold.

Den brasilianske superstjerne har nemlig takket ja til at blive global fan-ambassadør for FIFA.

Det skriver forbundet i en pressemeddelelse, og præsident Gianni Infantino jubler over ansættelsen.

- Når du møder Adriana, føler man med det samme hendes varme, venlighed, og hvor passioneret hun er for fodboldspillet.

- Hun lever og ånder for fodbold, og jeg mener, det er derfor, at hun er et fantastisk bindeled mellem FIFA og fans fra hele verden, siger han.

Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

FIFA benytter sig af ofte af ambassadører for at promovere forbundet, der flere gange har været udskældt.

Under VM i Qatar fik de for alvor ørene i maskinen, fordi de truede med sanktioner, hvis landsholdene eksempelvis gik på banen med One Love-armbindet.

Det blev Kasper Hjulmands tropper blandt andre ramt af, hvorfor de valgte at lade være.

Adriana Lima får til opgave at deltage i globale faninitiativer, som FIFA søsætter i løbet af 2023.

Hun vil være til stede, når FIFA mandag afholder The BEST FIFA Fan Award i Paris.

- Jeg er selv fodboldfan, og jeg er meget taknemmelig for, at FIFA har valgt mig som deres første globale fanambassadør.

