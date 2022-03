FIFA-medarbejder dømt til pisk og fængsel i Qatar

En FIFA-medarbejder var nødsaget til at flygte fra Qatar, efter hun blev truet med pisk og fængsel af myndighederne, fordi hun var blevet voldtaget

Mexicanske Paola Schietekat Seda måtte gennemgå et sandt mareridt, efter hun blev overfaldet og voldtaget af en kollega, hun troede var hendes ven.

For som om det ikke var nok, vendte myndighederne i Qatar hændelsen på hovedet, efter hun anmeldte det, så de gjorde Schietekat Seda til skurken, der skulle straffes, efter de snakkede med overfaldsmanden.

Han har angiveligt fortalt dem, at de var i et romantisk forhold.

Det skriver Fox.

I Qatar er det en forbrydelse at have sex uden for ægteskabet, og det kan straffes med 100 piskeslag og op til ti års fængsel.

Hun var i Qatar for at arbejde på forberedelserne til VM-slutrunden, der skal spilles senere på året. Et job, hun selv har omtalt som 'drømmejobbet.'

Men hun havde ikke regnet med, at hun ville blive nødt til at flygte fra landet.

Piskeslag og fængsel

Paola Schietekat Seda fortæller, at hun skulle igennem et tre timer langt forhør på arabisk, og at de krævede bevis på hendes jomfruelighed.

Hun havde forhørt sig med det mexicanske konsulat inden hun anmeldte voldtægten til politiet. Hun havde angiveligt medicinsk bevis på, at hun var blevet overfaldet samt fotos, der dokumenterede hendes slag og skader.

Men nu fortæller hun, at hun fortrød, hun nogensinde anmeldte det. Det har tydeligvis ikke betydet noget i efterforskningen af sagen.

I samarbejde med det mexicanske konsulat og organiseringskomiteen for VM i Qatar, flygtede hun ud af landet og tilbage til Mexico.

Efter hun var i sikkerhed i hjemlandet, fandt hun ud af, at hendes overfaldsmand var blevet frifundet.

Til gengæld var hun selv blevet dømt til 100 piskeslag og syv års fængsel.

Paola Schietekat Seda har delt detaljer i historien her.

Beslutningen om at VM skulle afholdes i Qatar, er blevet kritiseret af flere lande og organisationer.