FIFA-nøl i Rusland presser spillere

Om tre uger udløber de suspenderede aftaler for spillere i russiske klubber, men selv om invasionen af Ukraine fortsat er blodig alvor, er der ikke taget skridt til at forlænge sanktionsmulighederne over for de russiske klubber

FIFA er ved at svigte de internationale fodboldspillere i Rusland totalt.

Blot tre uger før de første sanktioner mod den russiske liga udløber, er tavsheden øredøvende.

30. juni skal Anders Dreyer, Jordan Larsson, Sead Haksabanovic og alle de andre spillere, som har valgt at suspendere deres aftaler i russiske klubber, returnere.

- Vi har for nu ingen opdateringer, lyder den kortfattede besked fra FIFA, da Ekstra Bladet spørger til situationen.

Det er en måned siden, at UEFA besluttede at losse russiske hold ud af den kommende sæsons europæiske turneringer.

Det er op til FIFA at træffe beslutninger omkring spillernes situation, og verdensforbundet har slet ikke samme hast, som UEFA havde omkring klubberne.

Gennem de seneste uger har det summet med rygter i inderkredsen af europæisk fodbold om, at en reaktion var på trapperne omkring spillerne, men den er ikke kommet.

Og der kommer heller ikke til at ske noget denne uge.

- Vi forstår ikke, at der skal gå så lang tid. Det er voldsomt kritisabelt, siger direktør Michael Sahl Hansen fra Spillerforeningen til Ekstra Bladet.

- Det tog dem ikke lang tid at smide Rusland ud af næste sæsons europæiske turneringer.

- Det er jo ikke, fordi krigsbilledet har ændret sig, siden det blev besluttet at spillere kunne suspendere deres kontrakter i Rusland, konstaterer han.

- Vi mener i Spillerforeningen, at det bør være muligt at ophæve kontrakterne i Rusland, siger Michael Sahl Hansen, som slår fast, at emnet fylder meget også internationalt.

- Det er et tema, der fylder meget i FIFPro, siger han. FIFPro er spillernes internationale organisation.

Den manglende handling i FIFA er ikke ensbetydende med, at der ikke sker noget.

Verdensforbundet overvejer, ifølge flere kilder Ekstra Bladet har talt med, i øjeblikket muligheden, at spilleres kontrakter i Rusland simpelthen ophæves.

Det er en meget vidtrækkende beslutning med store juridiske konsekvenser.

Klubber over hele Europa er opmærksomme på den mulighed. Det betyder også, at ingen klubber skrider til handling omkring spillere i Rusland.

For det er en reel mulighed, at samtlige spillere i Rusland kan hentes kvit og frit 1. juli. Derfor er der ingen grund til at betale for noget, der snart kan være gratis.

Mens der lurepasses, risikerer spillerne, at deres suspenderede aftaler træder i kraft igen, og de skal vende retur til Rusland om tre uger.

