FIFA svines til: - Hyklerisk

Den tjekkiske landsholdsspiller Jakub Jankto fortæller i en video på sin Twitter-profil, at han er homoseksuel. Se videoen her

'Vi er alle med dig, Jakub. Fodbold er for alle.'

Sådan lyder det fra FIFA, efter Jakub Jankto mandag afslørede på Twitter, at han er homoseksuel.

- Jeg er homoseksuel, og jeg vil ikke længere gemme mig, fortæller landsholdsspilleren i en video, som FIFA har kommenteret med ovenstående ord og et regnbueflag som opbakning.

FIFA's kommentar falder absolut ikke i god jord hos foreningen Pan Idræt, som sætter fokus på inklusion af blandt andet homoseksuelle atleter i sportens verden.

- Det er dobbeltmoralsk og hyklerisk, når man tager i betragtning, hvordan de opførte sig under VM, lyder det fra Pan Idræts bestyrelsesformand, Christian Bigom, til Ekstra Bladet.

Under VM-slutrunden i Qatar forbød FIFA lande at iklæde sig regnuefarvede 'One Love'-anførerbind og truede med sportslige sanktioner. Derfor har Christian Bigom svært ved at forstå FIFA's kommentar til Jakub Jankto.

- Det (kommentaren, red.) harmonerer ikke rigtigt med, hvordan de ellers agerer.

På Twitter hagler kritikken også ned over FIFA fra folk, der ikke helt køber forbundets nyfundne snak om inklusion.

'Jeres handlinger viser noget andet,' konstaterer fodboldjournalist Andrew Beasley blandt andet tørt.

- Enormt positivt

Hos Pan Idræt er man omvendt i høj grad begejstret for, at en mandlig fodboldspiller nu er sprunget ud som homoseksuel, da det ellers hører til sjældenhederne.

- Det er enormt positivt.

- Fodboldspillere er rollemodeller, uanset om de er sprunget ud eller ej. Og der mangler vi nogen, der er rollemodeller for de unge homoseksuelle, der er i fodbolden i dag, siger Christian Bigom.

Ifølge bestyrelsesformanden er det vigtigt at vise, at det er foreneligt at være homoseksuel og professionel fodboldspiller.

- De to ting udelukker ikke hinanden, pointerer Christian Bigom, som særligt hæfter sig ved, at Jakub Jankto springer ud, mens han har en aktiv karriere i topfodbolden.

- Det er tæt på unikt, og det bliver spændende at følge med i, hvordan hans karriere kommer til at forløbe i fremtiden, siger han.

Jakub Jankto sprang ud som homoseksuel mandag. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

- Show it, don't tell it

Christian Bigom ser dog isoleret set FIFA's udmelding som en positiv ting.

- Men det vigtigste, de kunne gøre, ville være at show it, don't tell it, forklarer han.

Det skorter ikke på rosende ord under Jakub Janktos Twitter-opslag, hvor fodboldklubber, medier og fans i stor stil bakker op om tjekkens beslutning.

Også Sparta Prag, hvor Jankto spiller til daglig, har offentligt støttet beslutningen.

'Du har vores støtte. Lev dit liv, Jakub. Intet andet betyder noget,' skriver klubben ifølge blandt andre ESPN.

Jakub Jankto er på leje i Prag-klubben fra Getafe. Han har spillet hele 45 landskampe for Tjekkiet.

Ekstra Bladet har forelagt FIFA kritikken, men de har endnu ikke kommenteret den.

Det ville vi gerne have spurgt FIFA om:

Hvordan kan I sige, at 'fodbold er for alle', når I afholdte det seneste VM i Qatar, hvor homoseksualitet er ulovligt?

Hvordan er 'fodbold for alle', når I forbyder One Love-armbind under VM i Qatar?

Kan I afvise at placere fremtidige slutrunder i lande, hvor homoseksualitet er ulovligt?

Hvordan vil I sikre homoseksuelle spilleres retssikkerhed, hvis de skal spille i lande, hvor homoseksualitet er ulovligt?