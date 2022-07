Fik 45 dage: Hyballa færdig i slovakisk klub

45 dage.

Så længe holdt Peter Hyballa i cheftrænersædet i den slovakiske klub AS Trenčín.

12. juni offentliggjorde AS Trenčín, at de havde ansat den tidligere Esbjerg fB-træner Peter Hyballa til at stå i spidsen for førsteholdet, der i sidste sæson sluttede på en 7.-plads i den bedste slovakiske liga, Fortuna Liga.

Det samarbejde er dog blevet en ganske kortvarig fornøjelse. Allerede i går meddelte klubben nemlig i et kort statement på deres hjemmeside, at Hyballa nu er fortid i Trenčín.

Efter gensidig vurdering, forklarer klubben.

- Peter Hyballa har afsluttet sin embedsperiode på AS Trenčíns bænk. Klubben og A-holdets træners veje skilles efter gensidig vurdering af den aktuelle situation og gensidig aftale, lyder det i pressemeddelelsen.

Tyske Peter Hyballa nåede to kampe i spidsen for Trenčín, her blev det til et nederlag og et uafgjort resultat.

Foto: Ernst van Norde

I Danmark er 46-årige Hyballa kendt for sit korte, men skandaleramte ophold i Esbjerg fB.

Hyballa underskrev i maj 2021 en toårig kontrakt med klubben, der på daværende tidspunkt lå i 1. division, men mindre end to måneder senere kom det frem, at spillertruppen i Esbjerg havde sendt et brev til ledelsen, hvori de beskrev, hvordan Hyballa udsatte dem for alt fra mobning til psykisk og fysisk afstraffelse.

Det benægtede Peter Hyballa, men 11. august blev han efter de voldsomme anklager afskediget i den vestjyske klub.

Siden har Hyballa haft et kortvarigt ophold i tyske Türkgücü München. Her blev han ansat i september 2021 og fyret i december samme år.