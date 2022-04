Fik hævn: De svinede min mor

Tilbage i januar skiftede Rasmus Højlund tilværelsen i FC København ud med østrigske SK Sturm Graz. Her har han ikke brugt mange kampe på at skyde sig ind i hjerterne på klubbens tilhængere. Fem mål i otte kampe har han indtil videre leveret.

Selvom tilhængerne af SK Sturm Graz bakker den unge dansker op, så har han også allerede lagt sig ud med fanskaren hos søndagens modstander fra Rapid Wien.

I sin hjemmebanedebut mod selvsamme mandskab scorede han til 1-0 efter få minutter, hvorefter han gestikulerede ud til Rapid Wiens medrejsende fans. Han lagde en hånd rundt om sit ene øre for at signalere, at de ikke længere var så kæmphøje. Nu forklarer den tidligere FC København-angriber bataljen:

- Jeg spillede en venskabskamp for FC København mod Rapid Wien på udebane. Deres fans råbte ikke ligefrem noget sødt om min mor. Og så smed de også øl efter os, siger Rasmus Højlund om sin provokerende målfejring ifølge krone.at.

Den 19-årige dansker får masser af muligheder for igen at stifte bekendtskab med Rapid Wien. Senere søndag støder de to mandskaber sammen på Merkur Arena, mens Rasmus Højlund og Sturm Graz ugen efter gæster samme modstander, hvor han formentlig kan se frem til en knap så venlig modtagelse.

Selvom danskeren allerede har scoret fem mål siden vinterens skifte, så har han fortsat tårnhøje ambitioner på sine egne vegne. Han er hverken bange for at sammenligne sig selv med danske landsholdsangribere eller sætte ord på sit eget potentiale.

Rasmus Højlund er angiveligt ikke den eneste, der er klar over sit store talent, da de første bejlere allerede har ham på radaren. Men det giver danskeren ikke meget for på nuværende tidspunkt:

- Jeg er ikke interesseret. Jeg føler mig rigtig godt tilpas her, og har kun fokus på Sturm Graz, siger han ifølge krone.at.

Der resterer seks spillerunder af den østrigske Bundesliga. SK Sturm Graz er aktuelt på andenpladsen med et forspring på fem point ned til dagens modstander fra Rapid Wien. RB Salzburg er stukket af i toppen af tabellen med et forspring på 12 point.

