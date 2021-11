Fik hjælp af falske profiler

Da 12 fodboldklubber i foråret afslørede deres planer om en privat europæisk udbryderliga, fik de støtte fra hundredvis af webrobotter og falske konti på sociale medier.

Det afslører en rapport, som det spanske konsulentfirma Pandemia Digital har udarbejdet, skriver Reuters.

I de første 72 timer efter klubberne præsenterede Super League, blev der ifølge rapporten publiceret over to millioner opslag på Twitter om projektet. Det skete fra 272.000 forskellige konti.

De fleste af de over to millioner opslag var imod Super League, men der var altså falske konti, som publicerede opslag, der talte for Super League og imod Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

De falske konti, som hovedsageligt tweetede fra Spanien og arabiske lande, lagde mere end ti tweets ud hvert eneste sekund.

På få timer blev 3600 tweets med præcis samme ordlyd lagt ud på Twitter. 'Super League er en god idé og vil revolutionere fodbolden', lød teksten.

Derudover var der et hashtag, der gik igen i mere end 18.000 tweets. Hashtagget '#EstamosContigoPresi' bakkede op om Florentino Pérez, der er præsident i Real Madrid, som var og er en af de største fortalere for Super League.

Hashtagget blev publiceret fra 7000 profiler, hvoraf størstedelen var oprettet kort forinden og ikke havde nogen følgere.

Super League så dagens lys i april, da 12 af Europas største fodboldklubber offentliggjorde en plan om at danne deres egen liga.

Projektet løb dog hurtigt ind i massiv modvind fra folk i og omkring fodboldmiljøet, og efter blot to dage havde 9 ud af 12 klubber trukket sig. Siden har kun Real Madrid, FC Barcelona og Juventus holdt fast i planen - og drømmen - om en Super League.

De øvrige ni klubber var Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, AC Milan, Inter og Atlético Madrid.