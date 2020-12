Fik vanvittig sms: - Det sygeste tilbud

Nordmanden har prøvet lidt af hvert i sin tid som træner.

Både de store triumfer som mesterskaber, pokaltitler og Champions League i FCK, men også fyringer.

Og så har Ståle Solbakken også fået en sms af de mere specielle slags.

- Det sygeste tilbud, jeg har fået, var fra en sheik. Jeg husker ikke fra hvilket land, men han sendte bare en sms med, at han landede i Kastrup på et bestemt tidspunkt og ville høre, om jeg ikke kunne komme ombord på flyet, siger han i norske TV2 Sportens podcast B-laget.

Nordmanden fik et ret direkte tilbud. Foto: Lars Poulsen

Men den var Ståle ikke helt med på.

- Det var grove ting. Det var en klub. Noget med 'Al', og så husker jeg ikke hvilken. Der stod, hvad summen var. Den var netto.

- Han tog det som en selvfølge, at det var på plads, selvom jeg var midt i en kontraktperiode i København. 'Jeg lander. Du kommer'. Og så en video af stadion. Det er vel det sygeste og mest direkte.

Sket to gange

Ekstra Bladet talte med Ståle Solbakken i 2018 om lukrative tilbud fra De Forenede Arabiske Emirater, hvor der var masser af penge på bordet.

- To gange er det sket. Jeg kunne måske have tjent mere på et år, end jeg har gjort hele min trænerkarriere, men det er ikke noget for mig. I hvert fald ikke nu.

- Ting kan ændre sig - både i verden og for mig. Hvis tingene ændrer sig, skal jeg ikke sidde og fordømme hverken det ene eller det andet.

- Men lige nu er det ikke noget for mig - hverken menneskeligt eller trænermæssigt, sagde han dengang.

Det blev et 'ja tak' til jobbet som norsk landstræner. Foto: Geir Olsen/Ritzau Scanpix

Også jobtilbud fra Kina

Et money-job i ørkenstaterne har heller ikke været noget for nordmanden sidenhen. Efter fyringen i FCK er han blevet ansat som norsk landstræner, men i mellemtiden var der lige endnu et tibud - denne gang fra Asien.

- Der var en agent fra Kroatien, som ringede om en kinesisk klub, efter jeg fik sparket i København. Og der går du ind og tjekker klubben.

- Så går jeg på Wyscout og ser, hvor mange udenlandske spillere, der er. Der er nogle gode spillere i Kina på flere hold, men det var ikke relevant for mig at kaste mig ind i sådan et risikoprojekt.

Som landstræner for sit hjemland står Ståle Solbakken med et af de mest interessante norske landshold i mange år. Især Dortmunds Erling Haaland springer i øjnene, mens Ståle også har Real Madrids Martin Ødegaard og AC Milans Jens Petter Hauge i sin trup.

