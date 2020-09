Flået ud efter 13 sekunder

Det må være noget af et antiklimaks at få sådan en debut på førsteholdet.

Blot 13 sekunder var 16-årige Lauri Suup på banen for Kalju FC i kampen mod FCI Levadia i Estlands bedste fodboldrække.

Så skulle man måske tænke, at det var en tidlig skade i første sprint, som forårsagede den udskiftningen. Men nej, forklaringen ligger et andet sted.

I estisk fodbold skal hvert hold mindst have to spillere egenuddannede spillere i startopstillingen. Det skriver svenske Expressen.

Coronvirussen havde ramt flere af spillerne, som ellers havde været i klubbens ungdomsafdeling, og Kalju måtte derfor bruge Lauri Suup for at opfylde kvoten.

Kalju gav bolden op og spillede den tilbage til deres egen målmand, som straks lossede den ud over sidelinjen, så ungdomsspilleren kunne skiftes ud, og den ukrainske profil Vladyslav Khomutov kunne komme ind.

- Jeg vidste, at jeg ville blive udskiftet. Det fortalte træneren mig før kampen. Men det føltes stadig underligt, fordi det gik så hurtigt, siger Lauri Suup ifølge Expressen.

Han mener, at reglen om mindst to egenuddannede spillere i startopstillingen er 'helt okay, da den giver unge spillere chancen i den bedste række'.

Et bad ikke nødvendigt

Den pudsige udskiftning har også ramt flere medier.

'Den tidligste udskiftning nogensinde?', skriver belgiske HLN.

'Han behøvede ikke bekymre sig om et bad efterfølgende', skriver engelske The Sun.

Kalju tabte kampen med 2-1.

