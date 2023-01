Flere end 230.000 personer har besøgt Pelés kiste

Pelé legede rundt med modspillerne for Santos FC gennem to årtier, og derfor er legendens åbne kiste fremvist på stadionet i São Paulo. Her har næsten 30.000 mennesker besøgt ham

Mange brasilianere har benyttet sig af muligheden for at se afdøde Pelés kiste.

Ifølge fodboldklubben Santos, hvor den brasilianske fodboldlegende tilbragte størstedelen af sin karriere, har politiet i São Paulo regnet sig frem til, at flere end 230.000 mennesker har været forbi for at sige farvel.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kisten stod i en tidsperiode på 24 timer til offentligt skue på Santos' stadion.

Foruden Pelés mange fans var en lang række sportsstjerner og politikere til stede, ligesom præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, kiggede forbi.

Pelés kiste fragtes tirsdag eftermiddag dansk tid gennem Santos' gader. Optoget vil gå forbi det nabolag, hvor hans 100-årige mor bor.

Mange brasilianere har taget opstilling i Santos' gader, som Pelés kiste køres igennem, før han skal begraves ved en privat ceremoni. Foto: Caio Guatelli/Ritzau Scanpix

Brasilianerne mindes deres store fodboldhelt, der som den eneste spiller har vundet VM tre gange i karrieren. Det skete i 1958, 1962 og 1970. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Optoget slutter på kirkegåden Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica i Santos, hvor Pelé vil blive begravet ved en privat ceremoni.

Mange tusinde brasilianere har taget opstilling i gaderne for at få et glimt af nationens helt store fodboldhelt.

Hos mange bringer synet af angriberens kiste de store følelser frem. Nogle har svært ved at holde tårerne tilbage, mens andre hylder angriberen med sang og klapsalver.

Pelé regnes som en af historiens største fodboldspillere, og han er den eneste nogensinde, som har vundet VM tre gange som spiller.

Det gjorde han med Brasilien i henholdsvis 1958, 1962 og 1970.

Han døde torsdag i sidste uge i en alder af 82 år efter lang tids kræftsygdom.