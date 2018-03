Fløjte-målmand lagt for had i FCK: Nu er han på toppen af hitlisterne

I Danmark huskes han nok bedst for sit fløjte-stunt i Champions League-kampen mod FCK, hvor han snød Cesar Santin til at tro, dommeren havde fløjtet for offside - Nu lever han af at lave musik

I første halvleg af Champions League-kampen mellem FC Barcelona og FC København tilbage i 2010, fik brasilianske Cesar Santin en friløber ned mod Barcelona-målet.

Pludselig stoppede angriberen op og afleverede bolden til en Barcelona-spiller. Efter kampen kom det frem, at Santin havde hørt en fløjte, som, han troede, var dommerens. Det var bare ikke dommeren, der fløjtede. Det var Barcelonas målmand, Jose Manuel Pinto.

I Barcelona har man nok glemt alt om den episode, og selvom det kun blev til 90 kampe over syv sæsoner, var han en vigtig del af det hold, der vandt ni titler med Guardiola som træner.

Da han stoppede i Barcelona for fire år siden, lød overskriften i Marca: Messis bedste ven forlader klubben. Så selvom han stod i skyggen af Victor Valdes, så var han en populær person i omklædningsrummet, hvor han havde ansvaret for musikken.

Her fire år siden fylder musik stadig meget i José Manuel Pintos liv. Faktisk så meget, at han nu lever af at lave musik under kunstnernavnet Pinto Wahin - og det er han god til.

- Mange kender mig som fodboldspiller, men jeg har lavet musik, siden jeg var 14 år, fortæller Pinto i et interview med Billboard.

Kendere af Fast and the Furious-filmene vil måske huske nummeret La Habana, som er lavet i samarbejde med DJ'en Ricky Luna, og som var med på filmens soundtrack, ligesom det blev brugt i en af scenerne.

Den nu 42-årige tidligere fodboldspiller startede sit eget musikselskab allerede i 2000, men udgav ikke musik før seks år senere. Siden er det blevet til et par sange til to store hollywood-film.

Især sangen La Habana fik stor succes, hvor den strøg ind på top-10 listen på den amerikanske Billboard-hitliste. Derudover har han også vundet en Latin Grammy for sit arbejde for den spanske popstjerne Nina Pastori.

Selvom det måske kan virke overraskende at gå fra fodboldmålmand til hitsnedker, så har Pinto en uddannelse inden for lyd og produktion af musik.

Ifølge Pinto så vidste alle i Barcelonas omklædningsrum, at han efter karrieren ville kaste sig over musikken.

- De så, jeg studerede mine musik-bøger, når vi fløj rundt om i verdenen. Jeg har altid elsket musik, og jeg har altid elsket sport.

- Jeg er 100 procent fokuseret på musik nu. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at realisere min drøm om at lave musik. Jeg vil nyde det lige så meget, som jeg nød at lave musik.

Et af de seneste projekter, som Pinto Wahin har været med i, er musikken til dokumentaren 'Take the Ball Pass the Ball', som handler om det berømte Barcelona-hold, han selv var en del af.

