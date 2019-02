Fodbold-kærester vækker opsigt: Jeg fik det dårligt, da hun vandt

Et rivalopgør i det bedste engelske kvinderække fik et tvist, da to kærester skulle i kamp mod hinanden

Det er ikke set før i herrefodbold, at et kærestepar har stået overfor hinanden på grønsværen. I hvert fald ikke hvad vi ved af.

Men i den engelske Womens Super League var det tilfældet da Chelsea og West Ham tørnede sammen i efteråret.

Det skete for schweizerne Ramona Bachmann og Alisha Lehmann.

De fandt sammen på det schweiziske landshold og bor nu sammen i London, hvor de spiller for de to rivaliserende klubber.

Det fortæller BBC i tv-program, man kan se på deres hjemmeside.

20-årige Alisha Lehmann er otte år yngre end sin kæreste, og fulgte hende i sine unge år.

- Hun var mit idol, da jeg var yngre. Hun er virkelig, virkelig god. Teknik stærk og hurtig. Men jeg er hurtigere!, siger Alisha Lehmann.

Hun fortæller, at der inden kampen mod Ramona Bachmann og Chelsea var der nerver at spore.

- Jeg er en lille smule nervøs, men jeg tror, at det bliver en god kamp.

- Det er virkelig skidt, hvis hun scorer, sagde Alisha om Ramona inden kampen.

Sikker sejr til Ramona

Kampen endte med en 2-0-sejr til Chelsea og Ramona Bachmann scorede tilmed det første mål.

Alisha Lehman var mildest talt skuffet efter kampen.

- Jeg har det ikke særlig godt lige nu, og jeg har slet ikke lyst til at snakke om det. Det er virkelig skidt, siger Alisha Lehmann.

Kæresten Ramona Bachmann var anderledes rolig efter kampen,.

- Det var en hård kamp, men vi vandt, og det er selvfølgelig det vigtigste.

- Det var svært at spille over for man er tæt på. Man er bare nødt slå hovedet fra og prøve at glemme det, siger hun i indslaget, der er en del af dokumentaren Britain's Youngest Football Boss, der egentli følger den blot 19-årige Jack Sullivan, der er managing director for West Ham's kvindehold.

Vinklen på de to piger kommer i fjerde episode af programmet.

Ramona Bachmann havde efter kampen fuld forståelse for sin kærestes frustrationer.

- Det klart, at hun er skuffet. Det ville jeg også være, hvis jeg havde tabt, sagde Ramona Bachmann til BBC.

I kvindefodbold er det relativt udbredt, at homoseksuelle spillere er offentlige med deres seksualitet. På det danske kvindelandshold er anfører Pernille Harder blandt åbent homoseksuel.

I herrefodbold er der kun ganske få eksempler på spillere der åbne omkring deres homoseksualitet.

De mest berømte eksempler er engelske Justin Fashanu og tyske Thomas Hitzlsperger.

