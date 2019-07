Fodbold-stjerne i kæmpe bommert: Fejrer klubskifte med sexvideo

Den tidligere Tottenham-spiller Clinton Njie er netop skiftet fra Marseille til russiske Dynamo Moskva på en fire-årig kontrakt.

Men den camerounske landsholdsspiller var tilsyneladende lidt for ekstatisk over sit skifte.

I hvert fald endte den 25-årige offensivspiller i byen, tog en kvinde med hjem i seng, filmede en sex-video og publicerede den ved en fejl på sin Snapchat-konto.

- Jeg er ked af det. Jeg fejrede min kontrakt og drak lidt for meget, siger Njie ifølge schweiziske Blick.

- Jeg ønskede at læse lykønskningerne fra mine kontakter, men kom til at trykke på den forkerte knap, forklarer han.

Videoen med fodboldstjernen og den ukendte kvinde varer cirka et minut og er gået viralt på sociale medier.

Clinton Njie's Uncertain Future with the Indomitable Lions Over Online Sex Tape Scandal https://t.co/q513jWnoIH pic.twitter.com/TBnX0bDBEm — kamerkonnection (@kamerkonnection) July 27, 2019

Clinton Njie ved præsentation i Tottenham. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Og han kom også på banen i Tottenham. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Succesen har dog været større i Marseille. Foto: Claude Paris/Ritzau Scanpix

I Marseille tjente fodboldspilleren 162.000 kroner om ugen, mens han i den russiske storklub kommer til at tjene endnu mere.

Njie koster Dynamo Moskva omkring 50 millioner kroner, og han får trøje nummer ni i den russiske storklub, der sidste år blev en skuffende nummer 12.

Han var en del af Camerouns hold ved African Cup of Nations i både 2015, guld-året 2017 og senest 2019, hvor han scorede i 1/8-finale-nederlaget til Nigeria.

Clinton Njie nåede otte førsteholdskampe for Tottenham fra 2015 til 2016, inden han blev lejet ud til Marseille, der siden købte ham, og 14 mål i 61 kampe var nok til et salg til Rusland, for spilleren der kom til Europa via Lyon.

