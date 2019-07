Fodbold-træner uden arme og ben med rørende budskab

På trods af at fodboldtræneren Rob Mendez aldrig i sit liv har sparket til en bold, så er hans egenskaber mere end solide. Det kastede i første omgang livsglæde og et job af sig.

Nu har det også givet ham en pris. Det skete ved prisuddelingen ESPY, der er det store amerikanske medie ESPN's årige sportsgalla.

Det er ikke egne erfaringer på banen, han har bygget sit kunnen på, men viden om fodbold har han derimod fået gennem videospil.

- Hvis der er noget, jeg gerne vil have, at I tager med jer hjem i aften, så kig på mig, sagde Rob Mendez blandt andet i takketalen.

- Når du dedikerer dig selv til noget og åbner op for de mange forskellige muligheder, der er, og fokuserer på, hvad du kan opnå, fremfor hvad du ikke kan. Så når du langt i denne her verden, lød budskabet til publikum.

Det var samme mentalitet, der fik Rob op på scenen, så han kunne modtage sin pris for udholdenhed på fodboldbanen.

Beviset, han fik, er opkaldt efter basketball træneren Jim Valvano, der også gav en legendarisk tale tilbage i 1993. Det var to måneder, før Jim døde af kræft. Det skriver CNN US.

Efter at have kæmpet i 14 år for at få et job som træner, blev Mendez tildelt titlen som træner for et ungdomshold i San Jose, California.

- Jeg vil også gerne takke fodbolden for alt, hvad den sport har givet mig, og for at give mig muligheden for at blive en del af et hold, sagde Mendez.

Han lod afslutningen af talen være ganske spektakulær. Budskabet var i hvert fald ikke til at tage fejl af ...

- Hvem siger, jeg ikke kan. INGEN!

