Fodbolddirektør: EM skal flyttes

Sommerens EM-slutrunde er på dagsordenen, når der tirsdag afholdes video-konference mellem UEFA-toppen og en række repræsentanter fra fodboldens verden.

Claus Thomsen har i egenskab af vicepræsident i European Leagues, som repræsenterer mere end 900 klubber på europæisk plan, et klart budskab før stormødet:

- Det vil være en klar fordel for klubfodbolden, hvis EM bliver skubbet. Så får vi frigivet flere kampdatoer, hvor vi forhåbentligt kan spille turneringerne Europa færdige i det tidsrum, hvor EM skulle afvikles, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen og vicepræsident i European League med 900 klubmedlemmer, mener, at EM skal udsættes, så de europæiske ligaer får mulighed for at spille sæsonen færdig. Foto: Linda Johansen, Polfoto.

Det er klub- og landsholdsinteresser, der kolliderer på tirsdagens video-konference tirsdag. Sammenslutningen European League kæmper for klubinteresserne, mens UEFA tænker på Champions League, Europa League og EM-slutrunden.

- Vi respekterer, hvad UEFA beslutter. For EM er deres turnering. Og det er kun dem, der træffer beslutninger om EM, påpeger han.

Claus Thomsen er ikke med på tirsdagens videokonference, fordi han samtidig holder bestyrelsesmøde i Divisionsforeningen.

- Jeg er overbevist om, at mine kolleger i European League bidrager til at finde en løsning til gavn for hele fodbolden. Det er vigtigt vi i den her ekstraordinære situation står sammen, påpeger han.

Mads Øland sidder i FIFPros bestyrelse, men deltager ikke i tirsdagens video-konference. Han mener dog ikke, at UEFA allerede tirsdag behøver at beslutte, hvad der skal ske med sommerens EM slutrunde allerede nu. Foto: Lars Poulsen.

Behøver ikke udsætte EM endnu

Mads Øland, der er bestyrelsesmedlem i FIFPro, den internationale sammenslutning for fodboldspillere, forventer ikke, at UEFA-toppen tirsdag træffer en endelig beslutning om EM skal flyttes til vinter eller næste sommer, som har været på tegnebrættet hidtil.

- Man behøver ikke udsætte eller flytte EM-slutrunden allerede på tirsdagens video-konference. Men jeg er helt enig i, at beslutningen skal træffes hurtigt, og det er godt, at alle involverede parter nu sætter sig sammen og begynder de svære drøftelser om, hvad der skal ske med EM, de europæiske turneringer og de nationale turneringer. Men jeg må sige, at jeg allerede nu hører mange tale om, at en flytning af EM er nødvendig, fastslår Mads Øland.

Han deltager ikke i tirsdagens videokonference, men FIFPro er repræsenteret ved præsidenten og generalsekretæren, når der skal træffes afgørende beslutninger for den europæiske fodbold den kommende tid.

I Italien har præsidenten for spillerforeningen meldt ud, at der tidligst kan spilles fodbold til maj i landet.

- I den sammenhæng er det værd at huske, at hvis spillerne kan træne fra 1. maj, så går der jo et par uger før de sikkert kan spille kampe. De er helt ude af kampform efter så lang en pause, pointerer Mads Øland.

Han mener, det er vigtigt, at UEFA nu mødes med European League, ECA og FIFPRO, så parterne kan finde fælles forståelse for at løse problemerne i denne kritiske stund.

