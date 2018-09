Fodboldikon i desperat kamp: Lever som hjemløs og sultestrejker

Livet tog en gal drejning for den canadiske VM-helt Paul James, der nu kæmper for overlevelse

1986 var ikke kun et stort år for dansk fodbold, det var det så sandelig også for canadisk fodbold. Canada debuterede nemlig, som Danmark, ved VM-slutrunden i Mexico.

En af holdets stjerne var midtbanespilleren Paul James, der siden er blevet indlemmet i Hall of Fame for sin betydning for canadisk fodbold. Karrieren bød blandt andet bød på 47 landskampe med to mål til følge, en Gold Cup-titel i 1985 og den førnævnte VM-deltagelse i 1986.

Efter sin aktive karriere gik Paul James trænervejen og trænede flere hold i den nordamerikanske liga, samt Canadas U20-landshold og Bahamas' A-landshold. Fra 2004-2008 var velansete Paul James også tv-ekspert og analytiker på flere nordamerikanske tv-stationer.

Daniel Agger i bizar millionstrid

Men i 2009 ændrede alt sig for den canadiske fodboldlegende. Han blev ramt af en svær depression, som førte ham ud i et misbrug af crack.

Misbruget kostede en fyring fra jobbet som træner på York University. James følte sig uretfærdigt behandlet og sank ned i et dybt, mørkt hul, og da kæresten forlod ham kort tid efter, forværrede det hans misbrug.

Til sidst var der hverken flere venner eller penge tilbage i fodboldlegendes liv, og derfor måtte Paul James søge tilflugt i diverse parker og leve som hjemløs.

Det gør den i dag 54-årige Paul James stadig, og til The Star fortæller han om sin daglige kamp for retfærdighed, som han selv kalder det.

I kampen for retfærdighed bruger Paul James en sultestrejke som våben, og han lever på så lidt som 200 kalorier om dagen for at råbe politikerne og sin tidligere arbejdsgiver op.

- Det er det eneste våben, jeg har. Jeg er overbevist om, at det som er sket er forkert og helt uretfærdigt. Jeg har levet mit liv som en retfærdig og empatisk person. Jeg har givet alt til fodbolden her i landet, men det betyder ingenting, siger Paul James til avisen og fortæller, at han på 18 måneder har lavet ni sultestrejker, hvor kosten udelukkende består af vand, bouillion og lidt brød.

Premier League-stjerne tjente over 200 millioner: Nu er de brugt allesammen

Tidligere gik James' kamp for retfærdighed ud på at få sit job tilbage. Sådan er indsatsen ikke længere. Nu kæmper Paul James i stedet for at få svar for den canadiske regering på, hvorvidt hans fyring dengang var en krænkelse af canadisk lov.

Den tidligere fodboldhelt mener, at stofmisbrug falder under kategorien psykisk sygdom, og derfor ikke burde være fyringsgrundlag. Han kræver også en udtalelse fra York Universitys ledelse.

Ingen af Paul James' krav er i nærheden af at blive indfriet, skriver The Star, og derfor risikerer den forhenværende fodboldspiller at dø af sin sultestrejke.

Paul James er tidligere blevet tvangsindlagt fem gange på hospitalet på grund af svære smerter og underernæring. Men han har ikke tænkt sig at stoppe sin kamp, selv om den kan ende med at tage livet af ham.

- Jeg vil ikke dø, men jeg er heller ikke klar til at stoppe med at kæmpe. Hvis en med min baggrund og mit cv kan blive behandlet på den måde, jeg er blevet, hvor stor er chancen så for at andre kan være sikre på deres menneskerettigheder og social retfærdighed?

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier

Agenterne fælder dom: Landsholds-vikarer kan score kassen nu

Superligaen indefra: Holdt rekordtransfer hemmelig i tre døgn