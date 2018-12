Fodboldspiller amok: Tæsker 24-årig kvindelig sygeplejerske

Riccardo Calder kommer til at tilbringe det næste stykke tid bag tremmer.

Det sker, efter at en overvågningsvideo har fanget den tidligere Aston Villa fodboldspillers voldelige angreb på en 24-årig kvindelig sygeplejerske ved en parkeringsplads i Birmingham, England.

Her ses han først slå ind i bilen, hvor han efterfølgende sparker og slår kvinden med en sko.

Det skriver BBC.

Ifølge anklageskriftet mødte de to hinanden på en klub i byen, men kendte hinanden i forvejen. Efterfølgende skulle den tidligere spiller på Englands u17 landshold ifølge sin egen forklaring have sat kvinden af ved hendes bil.

Det ses på overvågningsvideoen, at kvinden rammer Riccardo Calders Mercedes, da hun skal forlade parkeringspladsen. Det får fodboldspilleren, der også optræder som rapper, til at gå amok på kvinden, der er mor til en.

Riccardo Calders udbrud blev betegnet som 'road rage'. Foto: Ritzau/Scanpix

Seriøse skader

Kvinden led ifølge sin advokat store skader ved øjnene og andre steder i ansigtet. Hun fik knust tommelfingeren og et snit i sin læbe ved overfaldet, der skete i maj.

- Overfaldet har efterladt offeret med store skader, og da tiltalte kendte offeret, var identifikation ikke et problem, fortalte Samantha Morgan, der var anklager i sagen, i retten.

Hun fortalte yderligere, at retten ikke havde godtaget fodboldspillerens forsvar om, at det var selvforsvar, fordi overvågningsbillederne var så tydelige.

- Det er ikke til at tage fejl af, hvad der sker i videoen, og det er også det, der har resulteret i en skyldig kendelse, fortalte hun.

Dommeren i sagen afsluttede med at fortælle, at det var vigtigt for den anklagede at lære en lektie.

- Og det er en lektie, der kun kan blive lært ved at komme i fængsel med det samme, sagde han.