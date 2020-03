Fodboldspiller død - ambulancen kunne ikke starte

En tragedie fandt søndag sted i den bedste fodboldrække i Nigeria.

I anden halvleg af mødet mellem Nasarawa United og Katsina United kollapsede hjemmeholdets forsvarsspiller Chineme Martins på banen.

Spilleren blev behandlet af begge klubber og blev kørt til specialhospital Dalhatu-Araf i Lafia, hvor han senere blev erklæret død, skriver Nigeria Professional Football League på deres hjemmeside.

Chineme Martins blev 22 år.

Øjenvidner har fortalt til BBC Sport, at ambulancen ikke kunne starte, og som billedet øverst viser, så var der flere med til at skubbe bilen.

Sunday Dare, Nigerias sportsminister, kondolerer på Twitter.

'Nasarawa United-forsvarsspilleren Chineme Martins dødsfald, efter han faldt om under en ligakamp, er trist og kunne desværre have være undgået. Imens jeg kondolerer til klubben og familien, vil ministeriet straks samarbejde med NPFL (ligaforbundet, red.) for at komme med obligatoriske restriktioner, inden nogen kampe bliver spillet.'

Fremover skal der blandt andet foretages testkørsler, mens medicinsk udstyr også skal inspiceres inden kampene. Det skriver det nigerieanske fodboldforbund (NFF) på Twitter.

Chineme Martins skal obduceres for at fastslå dødsårsagen.

