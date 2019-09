Fodboldspiller dømt for stalking: Sendte 100 sms'er om dagen

Den tidligere irske landsholds-stjerne og fodboldspiller for både Arsenal og Celtic har fået en hård dom for stalking - se dommen her

Se også: Gik i fælden: Voldtægtssag tager ny drejning

Den tidligere Celtic-stjerne, Anthony Stokes har fået en hård dom for gennem en længere periode at have stalket sin eks-kæreste Eidlidh Scott. Han er nemlig netop af retten blevet idømt et tilhold i forbindelse med sin eks-kæreste, der forbyder ham at nærme sig hende eller kontakte hende i hele fire år. Tilholdet gælder i øvrigt også hendes mor, May Scott.

Anthony Stokes sende i en periode dagligt mere end 100 sms'er til eks-kæresten, hvor han blandt andet har kaldt hende en luder og en billig tøs. Den 31-årige fodboldspiller mødte også ofte uinviteret op foran hendes hus i Shotts i Lanarkshire i Skotland midt om natten.

Det skriver flere medier heriblandt The Irish Mirror samt det irske medie Extra

Artiklen fortsætter under billedet ...

Eidlidh Scott levede i frygt for sin ekskæreste Anthony Stokes, der ofte sendte hende mere end 100 sms' er om dagen. (Foto: Privatfoto)

Se også: Verdensmester uden en trevl: Stolt af min røv

Anthony Stokes, der led af sygelig jalousi, forlangte at vide alt om eks-kærestens gøren og laden og henvendte sig også til hendes mor, May Scott. De to kvinder levede i en længere periode i uvished og frygt for fodboldspilleren.

Stokes, der har en to-årig søn sammen med Eidlidh Scott, har i retten Hamilton Sheriff Court indrømmet, at hans opførsel overfor de to kvinder har været forfærdelig. Han erkendte sig skyldig i have stalket sin eks-kæreste og hendes mor i en periode fra juli 2018 til februar 2019.

Se også: Fodbold-stjerne i kæmpe bommert: Fejrer klubskifte med sexvideo

Her ses Anthony Stokes i aktion på fodboldbanen. (Foto: Shutterstock)

Se også: Fatter ikke Vonn: - Hvorfor vil hun have mig?