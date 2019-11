Fodboldspiller dræbt med strømpistol: Nu er betjent tiltalt

Dalian Atkinson døde i 2016 efter at være blevet ramt af en strømpistol. Nu er en betjent tiltalt for drab

Retten i Birmingham tiltaler en engelsk politibetjent for drab på den tidligere fodboldspiller Dalian Atkinson.

Atkinson døde i en alder af 48 år i august 2016, efter at betjenten havde skudt ham med en elektrochokpistol.

- Som følge af Dalian Atkinsons død i Telford 15. august 2016 har statsanklageren godkendt en tiltale for drab mod en politibetjent fra West Mercia, oplyseren statsanklagerens kontor ifølge AFP.

En anden betjent fra samme politienhed er samtidig tiltalt for overfald.

Dalian Atkinson var i sin professionelle fodboldkarriere angriber i klubber som Sheffield Wednesday, Aston Villa, Real Sociedad og Fenerbahce.

15. august 2016 blev politiet tilkaldt, fordi Dalian Atkinson ifølge vidneudsagn truede sin far.

En af betjentene forsøgte at pacificere den tidligere fodboldspiller med en elektrochokpistol, men det endte tragisk, da strømmen resulterede i, at Atkinson fik hjertestop i ambulancen på vej til hospitalet.

- Dalians familie hilser beslutningen om at bringe politibetjentene for en jury velkommen, men ærgrer sig over, at det sker mere end tre år efter Dalians død, lyder det i en udtalelse fra den afdødes familie.