Fodboldspiller i retten: - Jeg har haft sex med 10.000 kvinder

Det er ved at være længe siden, at Benjamin Mendy har deltaget i en fodboldkamp.

Årsagen er, at Manchester City-spilleren har brugt en masse af sin tid i retten i England.

Den 28-årige franskmand har nemlig været anklaget for både overgreb og voldtægt. I begyndelsen af året blev han dog frikendt.

Men det betyder ikke, at timerne i retslokalet er et overstået kapitel for Benjamin Mendy.

Han er nemlig tilbage i disse dage med to nye anklager hængende over hovedet.

28-årige Benjamin Mendy. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Denne gang er fodboldspilleren anklaget for at have angrebet en 24-årig kvinde samt for at have forsøgt at voldtage en 29-årig kvinde.

Benjamin Mendy nægter sig skyldig i begge anklager. Det skriver flere medier i England - eksempelvis BBC.

Til retsagen er der en jury bestående af seks kvinder og seks mænd. Og de skulle have hørt, at backen har haft sex med rigtig mange kvinder.

- Det er okay. Jeg har haft sex med 10.000 kvinder, skulle Benjamin Mendy på et tidspunkt have sagt under en voldtægt.

BBC skriver videre, at dommeren har givet juryen besked på kun at fokusere på denne retsag og se bort fra tidligere, som har haft franskmanden som hovedperson.

Det - som Benjamin Mendy er anklaget for - skulle have fundet sted i 2018 og 2020 i hans private hjem.

Retsagen fortsætter og er endnu ikke afsluttet.

Aftalen mellem Benjamin Mendy og Manchester City udløber om få dage.