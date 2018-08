Fodboldspiller i uhyggeligt bro-kollaps: Bilen faldt 30 meter gennem luften

- Vejen kollapsede lige foran øjnene på mig.

Sådan beskriver den tidligere Serie A-spiller Davide Capello den uvirkelige hændelse, som han unægteligt vil huske resten af sit liv.

For mens italienske myndigheder stadig finder ofre i murbrokkerne fra kollapset af Ponte Morandi-broen i den italienske by Genova, overlevede den 33-årige fodboldspiller nemlig på mirakuløs vis et fald i sin bil på mere end 30 meter.

Dagen derpå er den 33-åriges historie gået verden rundt. Målmanden med en fortid i Serie A-klubben Cagliari fortæller om uhyggelige scener, da den enorme tragedie tirsdag indtraf i den italienske havneby ved middagstid, hvor han kom kørende på motorvejsbroen som så mange gange før.

På et billede, som italienske myndigheder har offentliggjort, ses Davide Capellos sammenkrøllede bil umiddelbart efter kollapset af broen. Foto: Ritzau Scanpix/Gramma

Apokalytiske scener

Capellos bil er en af mindst 33 biler, som faldt op til 45 meter fra motorvejsbroen gennem luften og landede ovenpå togskinner og flere lagerbygninger under broen.

Davide Capello fortæller tirsdag aften fra hospitalssengen, hvordan han overlevede styrtet, og efterfølgende kunne gå fra ulykkesstedet.

- Jeg kom kørende på broen, og på et tidspunkt så jeg vejen kollapse foran øjnene foran mig, og så fløj jeg ned med min bil 30 meter ned gennem murbrokkerne. Jeg var overbevist om, at det ville gå galt, men tak Gud for, at jeg er overlevede, så jeg kan fortælle historien, siger Capello og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvorfor min bil ikke blev knust, men det virkede som scener fra en film. Det var helt apokalyptisk. Det er utænkeligt, at sådan noget kan ske på en af ​​de travleste veje i Italien, forklarer han til den italienske tv-station Channel Sky TG24.

Det lykkes efterfølgende Davide Capello at komme fri fra den sammenklemte bil og bevæge sig ud i sikkerhed.

- Jeg var klar i hovedet kaldte straks på brandmændene. Bagefter ringede jeg til min familie. Det var chokerende, men jeg føler mig heldig, udtaler den tidligere Serie A-målmand.

Italienske myndigheder har bekræftet, at de langt størstedelen af de omkomne netop befandt sig i de biler, der kørte på broen som den kollapsede.

Politi og brandfolk arbejder onsdag formiddag fortsat på at finde overlevende i murbrokkerne og i de bygninger, der ligger under motorvejsbroen. Foto: AP/Flavio Lo Scalzo

Dødstallet stiger

Først lød meldingen på, at der var 30 personer omkommet ved brokollapset, men Italiens indenrigsministerium bekræfter natten til onsdag ifølge nyhedsbureauet Ansa, at 35 personer nu har mistet livet.

Blandt de omkomne er tre børn på 8, 12 og 13 år. Yderligere 16 er kvæstet.

- Det seneste officielle tal er 35, men vi kan ikke udelukke, at det vil stige yderligere, siger en talsmand for Genovas politi ifølge Reuters.

Der er to lagerbygninger under broen, som menes at have været ferielukket, så derfor var der formentlig ingen i bygningerne, oplyser chefen for Italiens civilforsvar, Angelo Borrelli, ifølge AP. Der var ikke beboelsesejendomme under broen.

Broen passerer ifølge Ansa hen over et shoppingcenter, flere fabrikker, nogle boliger og nogle togspor med retning mod Milano samt floden Polcevera.

Det er endnu ikke endeligt fastslået, hvorfor motorvejsbroen styrtede sammen., men den italienske indenrigs- og vicepremierminister, Matteo Salvini, delte tirsdag eftermiddag et opslag på Twitter, hvor han forsikrer, at man vil nå til bunds i opklaringsarbejdet.

'Vi vil gå hele vejen for at placere ansvaret for denne gigantiske katastrofe,' skriver han.

