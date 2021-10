Fodboldspiller køber Kevins luksuslejlighed

Midt på sommeren ramte racerkører Kevin Magnussens lejlighed ved Marmorkirken midt i København boligmarkedet, og nu - bare to måneder senere - er den luksuriøse adresse solgt.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Lejligheden, der rummer over 100 boligkvadratmeter, kom oprindeligt på markedet for lige under ti millioner kroner efter blot at have haft Magnussens navn på skødet i ét år.

Dermed er det altså nu farvel fra Magnussen til de attraktive kvadratmeter i en af de dyreste bydele i hovedstaden, der i stedet får et nyt sportsnavn på skødet.

Racertrofæerne skiftes nemlig ud med fodboldstøvler, og navnet på postkassen skal fremover være Philip Billing, der spiller for Bournemouth.

Den endelige salgspris for lejligheden er endt på 9,2 millioner kroner, hvilket betyder, at Magnussen har været klar med en pæn prisrabat. Ikke desto mindre indbringer salget dog stadig en kvadratmeterpris i den rigtig høje ende af skalaen: Knap 78.000 kroner er der nemlig betalt for hver kvadratmeter.

Hurtigt salg

Billing er kommet hurtigt til de luksuriøse kvadratmeter i København K. Bydelens ejerlejligheder er nemlig i gennemsnit på markedet i 73 dage, men papirerne på handlen mellem Magnussen og Billing blev altså underskrevet allerede efter små to måneder.

Salget har liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen stået for - og det var også dem, der i sin tid solgte kvadratmeterne til racerkøreren, da han købte adressen sidste år. Den gang gav Kevin Magnussen 8,5 millioner kroner for lejligheden.

