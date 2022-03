Fodboldstadion forvandlet til flygtningelejr

Fra fodboldarena til flygtningelejr.

I 2012 dannede Arena Lviv ramme om en fodboldfest, da Ukraine var vært ved Europamesterskaberne i fodbold, og nu er det forvandlet til et flygtningecenter.

Det store stadion med de genkendelige gule og blå sæder er blevet indrettet til, at kunne rumme de mange mennesker, som flygter fra den brutale invasion, som Rusland begyndte 24. februar.

Den ukrainske fodboldklub Shaktar Donetsk FC har hjulpet med at omdanne stadion til et midlertidigt hjem for de ukrainere, som har brug for det.

- Internt fordrevne personer fra forskellige regioner i Ukraine, som er blevet tvunget til at rejse vestpå i landet på grund af militære handlinger, vil midlertidigt bo på stadion.

Det skriver Shaktar Donetsk FC på sin Facebook-side.

Til daglig huser stadionet FC Lviv, men klubben har fået hjælp af den østlige klub, Shaktar Donetsk, til at oprette flygtningelejren på Arena Lviv.

Byen Lviv ligger tæt på deres polske grænse, og dermed er der koncentreret mange flygtninge i byen, som søger væk fra invasionen i øst.

Indtil videre anslår FNs Flygtningeorganisation, at 2.500.000 er flygtet mod den vestlige del af Ukraine for at slippe ud af landet og væk fra den skræk og rædsel som Putins hær fører med sig.

Det har også medført, at der er ankommet flygtninge til Danmark.

Danmark har spillet på stadion

Under nogle helt andre omstændigheder var Ukraine vært ved EM i fodbold i 2012.

Det medførte, at det danske landshold flere gange spillede kampe på det store stadion med kapacitet til cirka 35.000 tilskuere.

Danmark mødte Tyskland på Arena Lviv, hvor landsholdet tabte 2-1. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Danmark tabte dog i to omgange, hvor de mødte Tyskland og Portugal, hvor det blev til henholdsvis 2-1 og 3-2.

Spanien endte med at vinde turneringen.