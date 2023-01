Fodboldstjerne frikendt for voldtægtsanklager

Manchester City-spilleren Benjamin Mendy kan ånde lettet op, efter at han er blevet frifundet i en lang retssag

Den franske fodboldspiller Benjamin Mendy er blevet frikendt for en række voldtægtsanklager.

Det skriver nyhedsbureauet PA Media på Twitter.

'Benjamin Mendy er blevet frifundet i seks tilfælde af voldtægt og et tilfælde af seksuelt overgreb,' lyder det.

Dommen falder efter en seks måneder lang retssag i Chester Crown Court i England.

Suspenderet

Den 28-årige venstre back har siden august 2021 været suspenderet fra sin klub Manchester City.

I alt har Benjamin Mendy nægtet sig skyldig i syv tilfælde af voldtægt, et tilfælde af seksuelt overgreb samt et voldtægtsforsøg.

Juryen i retssagen er ikke nået til enighed om en dom et af voldtægsanklagerne og et voldtægtsforsøg, skriver PA Media.

I retten har Benjamin Mendy har hele vejen igennem nægtet sig skyldig, og en del hans forklaring har lydt, at han har været for 'fuld til overhovedet at kunne gå'.

- Jeg kan ikke engang gå lige, men det betyder ikke, at jeg er så fuld, at jeg er fuld nok til at begå en fejltagelse eller gøre noget forkert, har han hævdet i retten som svar på anklager Timothy Crays spørgsmål.

- Når du har det sådan, er du så ikke enig i, at du kan misforstå ting. Eksempelvis om en pige har lyst til at have sex med dig eller ej?

- Nej, lød det kortfattet fra Benjamin Mendy.

Dommen er noteret

Fodboldklubben Manchester City har reageret på dommen.

'Manchester City FC noterer sig dommen fra Chester Crown Court i dag, hvor en jury har fundet Benjamin Mendy uskyldig i syv anklager,' skriver klubben på sin hjemmeside.

Manchester City har ikke yderligere kommentarer for nuværende, lyder det.

