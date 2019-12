Fodboldstjerne hånet på tv for at deltage i sin søns fødsel

Den brasilianske fodboldstjerne Marquinhos, der fik sit store gennembrud på det franske fodboldhold PSG tilbage i 2014, var af en helt speciel grund ikke med på holdet, da Paris Saint-Germain spillede på udebane mod Montpelier lørdag aften.

Marquinhos er en vigtig forsvarsspiller hos det franske fodboldhold PSG. (Foto: Ritzau Scanpix)

I stedet blev han hjemme i Paris for at støtte sin kone Carol Cabrino og være til stede ved fødslen af sit andet barn. Det blev der gjort grin med i det franske tv-program 'L'Equipe du Sour', hvor den 81-årige legendariske fodboldtræner Guy Roux ikke virkede, som om han havde nogen forståelse for den 25-årige Marquinhos situation.

- Er det mændene, der føder børn nu?, lød det fra den aldrende fodboldtræner. En bemærkning, der lokkede et par grin ud af nogen af de øvrige medvirkende i tv-programmet. Herefter tilføjede Guy Roux:

- Findes der ingen læger i Paris, som kan forløse kvinden?

De hånende ord fra den 81-årige Guy Roux, der medvirkede som fodboldekspert i programmet, faldt dog ikke i god jord hos mange fodboldfans, der har reageret hårdt rundt omkring på de sociale medier.

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post og Le Parisien

Marquinhos kone Carol Cabrino lagde et billede ud på Instagram, hvor hun ses sammen med den stolte far Marquinhos og parrets nyfødte søn. Til billedet skriver Carol: 'Enrico Cabrino Corrêa, 06/12/2019 kl. 15:20 - 3,785kg 51cm. Tak Gud.

Fra ledelsen i Paris Saint-Germain tager man også på Twitter stærkt afstand for de hånende bemærkninger i tv-programmet 'L'Equippe du Soir'.

'Det er med stor bestyrtelse, at vi skal tage imod de umodne og sårende kommentarer fra 'L'Equippe du Soir'. Vi er overraskede over det lave niveau i disse kommentarer. Hans kone lå på sygehus i to dage og ventede på at føde. Klubben besluttede derfor, at Marquinhos skulle blive hos hende. PSG vil også meget gerne lykønske parret, der nu har fået deres andet barn.'

Nu har den franske tv-station valgt at gå ud med en undskyldning til Marquinhos og hans familie:

'Programleder Olivier Menard og alle i panelet sender en oprigtig undskyldning for de fejlagtige kommentarer om Marquinhos. Vi ønsker ham og hans kone og hele familien al mulig lykke.'

L’Équipe du Soir, Olivier Ménard et ses chroniqueurs présentent leurs plus sincères excuses suite aux propos déplacés tenus sur le forfait de Marquinhos pour le match du PSG ce soir.

La chaine l’Equipe souhaite à Marquinhos, sa femme et toute leur famille beaucoup de bonheur. — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 7. december 2019

PSG vandt i øvrigt kampen mod Montpelier 3-1.