Første Bendtner-interview efter voldssag: Blank afvisning til spørgsmål

Nicklas Bendtner har ikke udtalt sig til medierne siden han blev tiltalt for vold mod en taxachauffør. Nu har han givet et interview til norske Adressavisen, men han nægter at tale om sagen

Nicklas Bendtner er tiltalt for at have brækket kæben på en taxachauffør efter en bytur.

Selvom sagen er interessant at følge, så er det ikke fra hovedpersonen selv, detaljerne vil komme fra.

I sit første interview siden sagens begyndelse frabeder han sig nemlig 'alle spørgsmål om udenom-sportslige ting'.

Norske Adressavisen, som dækker Bendtners klub, Rosenborg, er de første, som får lov at interviewe den kontroversielle dansker efter episoden med taxachaufføren.

Her taler de i stedet om Bendtners skadesproblemer, som har holdt ham ude i dele af den indeværende sæson.

- Jeg arbejder hårdt på at blive klar igen. Det er altid irriterende at være skadet, men heldigvis har jeg ikke mistet mange kampe. Det overlever jeg.

- Det går godt med låret nu. Bortset fra spil-sekvenserne har jeg trænet med for fuld kraft med holdet i et par dage nu, siger han til Adressavisen.

Rosenborg har siden episoden spillet uden den skadesplagede dansker.

Han har dog nok ikke været savnet, for Rosenborg har vundet alle fire kampe i den hjemlige liga, som danskeren har misset.

Efter Bendtners tiltale skrev hans kæreste, Philine Roepstorff, et opslag på Instagram, hvori hun forklarede sin opfattelse af situationen.

Siden deltog han selv i et pressemøde i Trondheim, da han vendte hjem til klubben.

Her havde han dog en forberedt tekst, som han læste op fra, og heller ikke her var det muligt for pressen at stille spørgsmål til Bendtner om situationen, da klubbens kommunikationsfolk stod for besvarelse af spørgsmål.

