Første bud: 36 millioner kroner

Auktionen i London med afdøde Diego Armando Maradonas trøje fra kvartfinalen ved VM i 1986 er sat i gang.

Den argentinske landsholdstrøje fra kampen mod England, hvor Maradona scorede to mål, vurderes til at kunne sælges for op imod seks millioner pund. Det svarer til 54 millioner danske kroner.

Det er auktionshuset Sothebys, der står bag vurderingen. Auktionen foregår på nettet og begyndte onsdag og slutter 4. maj.

Allerede ved det første bud, som ikke lod vente længe på sig, stod det klart, at trøjen kommer til at indbringe et stort millionbeløb.

Et åbningsbud på fire millioner pund (36 millioner kroner) tikkede ind, og så er niveauet lagt.

Maradona scorede begge Argentinas mål i den legendariske 2-1-sejr i Mexico.

Ud over det ikoniske mål med 'Guds hånd' scorede Maradona også et solomål, der af mange betragtes som et af de flotteste mål i fodboldhistorien.

Argentina endte med at vinde VM-guld efter en finalesejr på 3-2 over Vesttyskland.

Maradona afgik ved døden som 60-årig i november 2020 efter et hjerteanfald til stor sorg for mange millioner argentinere og fodboldfans i hele verden.

Han kæmpede i flere årtier med et stofmisbrug, men huskes af mange som en af de bedste fodboldspillere gennem tiden.

Ifølge Guinness Rekordbog er den dyreste fodboldtrøje solgt til dato Pelés fra VM-finalen i 1970. Den blev i marts 2002 solgt for 157.750 pund, hvilket dengang svarede til 1,9 millioner kroner.

Der opstod tvivl om Maradonas trøje forud for Sothebys auktion, da fodboldlegendens ældste datter hævdede, at der var tale om den forkerte.

Dalma Maradona påstod, at hendes far bar to trøjer under kampen, og at Sothebys har fået den fra første halvleg på auktion.

Det var i anden halvleg, at Diego Maradona scorede begge mål i Argentinas sejr.

Sothebys anerkender, at Maradona brugte to trøjer under kampen, men at det er den rigtige 'Guds hånd'-trøje, der er kommet på auktion.

Auktionshuset læner sig op ad en nøje fotogennemgang og øvrig videnskabelig research.