Første gang i 20 år: - Jeg er meget glad

Den danske fodboldspiller Nadia Nadim er særdeles tilfreds med, at hun lørdag scorede hele syv mål, da Paris Saint-Germain besejrede Issy FF 14-0 i den bedste franske række for kvindefodbold.

Det siger hun efter kampen ifølge den franske avis Le Parisien.

- Jeg er meget glad. Vi ønskede at score hurtigt i kampen, og det gjorde vi, og jeg var meget mere effektiv end normalt, siger Nadia Nadim.

Den danske angriber scorede to mål i første halveg, inden hun gik decideret målamok i anden halveg med hele fem scoringer.

Ifølge magasinet France Football er Nadim den første spiller siden år 2000 til at score syv mål i samme kamp i den bedste franske fodboldrække.

Den danske landsholdsangriber Nadia Nadim scorede hele syv mål, da Paris Saint-Germain lørdag besejrede Issy FF 14-0 i den bedste franske række for kvindefodbold. (Arkivfoto) Foto: Pool/Reuters

Nadia Nadim er den første spiller siden år 2000 til at score syv gange i samme kamp. Foto: Pool/Reuters

Med resultatet ligger Paris Saint-Germain fortsat på andenpladsen i tabellen bare to point efter de mangedobbelte mestre fra Lyon.

Nu glæder danskeren sig til, at netop de to hold tørner sammen på fredag.

- Det var meget vigtigt for os at få samlet selvtillid før kampen mod Lyon. Jeg kan ikke vente med at spille den kamp, siger danskeren ifølge Le Parisien.

Nadim har spillet for Paris Saint-Germain siden januar 2019.

