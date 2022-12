Første gang i seks år: Harder falder på topliste

Pernille Harder er dumpet ud af topti over verdens bedste fodboldspillere for første gang siden 2016

Der var engang, hvor danske Pernille Harder var blandt verdens bedste fodboldspillere. En af de tre-fem, der altid var i spil som dén allerbedste.

Sådan er det ikke helt længere for den 30-årige teknisk dygtige angriber, der for første gang siden 2016 ikke længere er at regne som en af de ti bedste i verden ifølge engelske The Guardian.

Pernille Harder er nemlig faldet fra sidste års femteplads til en plads som den 14. bedste kvindelige fodboldspiller i 2022.

'I virkeligheden er det ikke et billede på manglende kvalitet hos hende, men det handler mere om, hvor hård konkurrencen har været i 2022,' skriver The Guardian i bedømmelsen af Pernille Harder og tilføjer også:

Pernille Harder i aktion for det danske landshold mod Brasilien i Parken. Foto: Finn Frandsen

'Danmark-anføreren leder måske stadig efter præcis, hvad hendes bedste rolle er i et flydende Chelsea-angreb, men der er stadig få spillere, som får det at angribe og skabe noget til at se så nemt ud.'

Det er ikke en hvilken som helst liste, der er tale om. The Gaurdian har i mange år udarbejdet listen over de bedste fodboldspillere i verden. I år er det gjort med hjælp fra i alt 119 bedømmere - fra trænere, tidligere spillere og journalister.

Det er spanske Alexia Putellas fra Barcelona, der topper listen igen i år, mens engelske Beth Mead fra Arsenal følger efter på andenpladsen og australske Sam Kerr fra Chelsea er nummer tre.

Pernille Harder er den eneste dansker på listen over de 100 bedste kvindelige fodboldspillere.