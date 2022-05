Første ord efter fyringen

I et opslag på Instagram takker den fyrede Royal Antwerp-cheftræner Brian Priske for sin tid i klubben

Mandag blev det officielt, at Brian Priske er fortid i den belgiske klub Royal Antwerp.

I et opslag på sin instagramprofil takker den netop fyrede cheftræner for sin tid i klubben.

- Fantastisk at afslutte sæsonen og eventyret hos RAFC med en sejr, lyder det indledende fra Priske.

- Stor tak til ledelsen, staben, spillerne og fansene for at tage mig ind i rød & hvid-familien i Antwerpen.

- Jeg vil for altid være taknemmelig! COYR, afslutter han.

I pressemeddelelsen fra Royal Antwerp blev der ikke lagt skjul på, at det var klubbens beslutning at stoppe samarbejdet med Priske, men snakken om et brud mellem de to har længe svirret.

- Royal Antwerp FC har i dag besluttet ikke at fortsætte med Brian Priske som cheftræner, fremgår det.

Selv fortalte Priske i et stort interview med avisen Het Laatste Nieuws i april om en episode, hvor klubbens formand, Paul Gheysen, overfusede ham og spillerne i omklædningen. En batalje, der fik Priske til at overveje at sige op, lød det fra cheftræneren i interviewet.

Brian Priske kom til Royal Antwerp sidste sommer og havde oprindelig en aftale frem til sommeren 2023.

Klubben sluttede i weekenden sæsonen med en 1-0-sejr over Union St. Gilloise. De ender på en fjerdeplads i mesterskabsspillet i den belgiske liga.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kom tæt på det turbulente forløb op til fyringen af Priske i Ekstra Bladet+ her.