Første træning: Sender spiller hjem

Brian Priske stod for første gang for træningen i belgiske Royal Antwerp tirsdag, og her markerede en af klubbens store profiler sig uheldigt.

Didier Lamkel Zé var således ikke på træningsbanen. Den camerounske kantspiller, der scorede 10 mål i sidste sæson, dukkede ellers op på træningsbanen. Problemet var bare, at han kom for sent og gik direkte ind for at spise morgenmad i kantinen, mens Brian Priske talte til spillertruppen.

Det skriver Het Laatste Nieuws, som også meddeler, at Didier Lamkel Zé efterfølgende blev sendt hjem.

Det er langt fra første gang, at den 24-årige kantspiller skaber problemer. Så sent som i går, mandag, dukkede camerouneren ikke op til sit lægetjek inden sæsonstarten. Tidligere på dagen var Didier Lamkel Zé ellers kommet forbi træningsanlægget for at spørge, hvornår lægetjekket skulle finde sted.

I de seneste sæsoner har Antwerp-profilen også voldet flere problemer, og han omtales i Het Laatste Nieuws som en “enfant terrible”.

Kun to spillere - Dieumerci Mbokani og Lior Refaelov med 14 hver - scorede flere mål for Antwerp end Didier Lamkel Zés ti i løbet af 2020/21-sæsonen. Dog brugte de begge flere kampe på at score de mål.

Tidligere på dagen ramte et skadeschok en af Superligaens mest målfarlige angribere.