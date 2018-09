For første gang nogensinde: Nu kan kvinder også score kæmpe pris

For første gang nogensinde vil det franske fodboldmagasin France Football i december overrække den traditionsrige Ballon d'Or-pris til både en mand og en kvinde.

Det meddeler nyhedsbureauet AP.

- Kvindefodbold boomer og fortjener samme respekt som mændene, siger Pascal Ferre, der er chefredaktør på France Football, til AP.

- Kvindefodbold er modnet og bliver større. Flere end 760 millioner tv-seere så kampe ved det seneste VM i 2015, og det er intet tilfælde, siger han.

Det betyder, at spillere som Pernille Harder vil få mulighed for at score endnu en hædersbevisning.

Den danske Wolfsburg-spiller vandt tidligere i september UEFA's pris som den bedste kvindelige fodboldspiller i Europa.

France Football uddelte i 1956 for første gang prisen som den bedste europæiske fodboldspiller til mændene, og prisen gik dengang til englænderen Stanley Matthews.

Han var i øvrigt 41 år dengang og er fortsat den ældste modtager af prisen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Pernille Harder i aktion mod Sverige. Kan danskeren vinde en Ballon d'Or? Foto: Henning Bagger.

I 1995 kunne prisen for første gang blive uddelt til en ikke-europæisk spiller, og dengang vandt George Weah fra Liberia.

Fra 2010 til og med 2015 blev Ballon d'Or smeltet sammen med FIFA, så prisen blev kaldt FIFA World Player of the Year.

Prisen blev i de efterfølgende år kaldt FIFA Ballon d'Or, men fra 2016 ophørte samarbejdet, og France Football begyndte igen at uddele Ballon d'Or-hæderen på egen hånd.

Portugiseren Cristiano Ronaldo har vundet hæderen de seneste to år.

Prisen bliver uddelt 3. december i Paris.

Ifølge AP vil navnene på 15 nominerede kvinder blive offentliggjort 8. oktober, mens 30 mænd vil være nomineret til hæderen.

Det er journalister, der afgiver stemmer til Ballon d'Or-hæderen.

- Juryen (for kvinderne, red.) bliver ikke den samme som for mændene, siger Pascal Ferre fra France Football.

- Kun eksperter kan stemme. Jeg tror på, at vi kan finde en jury på omkring 40 journalister fra lande, hvor kvindernes fodbold er i fremmarch, siger han.

Se også: Det kaldes krise, Brøndby: Her bliver I totalt udstillet

Se også: Zlatan-kommentar åbner alt: Nu drømmer de stort

Se også: FIFA forgylder fodboldkvinder - slut med 'monkeyclass'