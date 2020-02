Forgudes af tyrkerne: De kalder mig kongen

Efter en fræk kasse i lørdagens lokalopgør mellem Trabzonspor og Fenerbahce kunne den tidligere FC Midtjylland-spiller, Alexander Sørloth, indtage tronen som 'The King of the North' på den anatolske højslette.

En titel, som flere tyrkiske medier har navndøbt den forhenværende Crystal Palace-spiller, da han udlignede til 1-1 mod det blågule hold.

Trabzonspor endte da også med en euforisk sejr på 2-1, da Filip Novak leverede det afgørende mål.

- Jeg må sige, at det er en af de bedre øgenavne, man kan få. Så jeg er vældig tilfreds. Det er da med til at give selvtillid, udtaler 24-årige Alexander Sørloth til det norske medie TV2.

Selv da det sidste kampråb blev slynget ud over stadionet, har den norske angriber mærket værdien af hans scoringer.

Før kampen mod Fenerbahçe stod Sørloth for 15 mål, hvilket ligeledes har gjort ham til topscorer i den tyrkiske liga

- Jeg havde scoret et par mål, efter jeg var kommet til klubben, og mærkede hurtigt, at der var en del entusiasme omkring min person, fortæller han.

Kendis-status

Da han dagen efter kampen mod Fenerbahce tog ud for at købe et nyt fjernsyn, blev han overvældet af den massive fanskare, der var gået i hælene på ham. Omkring 50 fans stod klar til at tage imod ham ude foran butikken.

- Det er meget anderledes her. Tyrkerne kommer hjertens gerne hen og hilser og giver endda en krammer. De er et meget hyggeligt folk, synes jeg. Jeg har kun gode ting at sige om dem indtil videre, supplerer han.

Alt hæderen resulterede dog ikke kun i selfies fra tyrkerne. For det tyrkiske politi blev tilkaldt for at hjælpe nordmanden med at komme ud til sin bil, der var mandsopdækket af Trabzonspor-tilhængere. Og selvom Alexander Sørloth fandt situation virkelig morsom, er sådanne oplevelser meget ulig, hvad han har oplevet tidligere i sin karriere, understreger han.

Angriberen scorede da også mål på samlebånd, da han spillede for det midtjyske hold. Det gav nemlig pote for den Trondheimske angriber, der blev skippet afsted til Premier League og Crystal Palace i 2018 for den nette sum af 120 millioner kroner.

Alexander Sørloth er blevet udlejet til Trabzonspor på en toårig lejeaftale.

