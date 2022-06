Forhandlinger brudt sammen - dansk hovedperson reagerer

Forhandlingerne mellem belgiske Union og Club Brugge om et skifte af Casper Nielsen er brudt sammen. Brugge mener, at Union vil have for mange penge for danskeren

Casper Nielsen bliver ikke Club Brugge-spiller i denne omgang.

Det står klart fredag, efter det belgiske medie Het Laatste Nieauws beretter om, at forhandlinger mellem Brugge og Nielsens nuværende klub, Union St. Gilloise, er brudt sammen.

Union vil have flere penge for danskeren, end Club Brugge gider betale. For et par uger siden tilbød Club Brugge 3,5 millioner euro (26 millioner kroner), men Union vil have seks millioner euro (50 millioner kroner) plus en million euro i bonus.

Og Brugge er ikke interesseret i at skulle punge ud med dobbelt så meget som deres første bud på den 28-årige midtbanespiller.

Hovedpersonen selv synes også, at hans klub kræver for meget for ham.

- Syv millioner euro for en 28-årig midtbanespiller harmonerer ikke godt med realiteten på markedet, siger han ifølge det belgiske medie.

Vil til VM

Dermed ser det ud til, at Casper Nielsen skal en tur uden for Belgien. Han vil nemlig meget gerne tage næste skridt i sin karriere, da han også gerne vil i betragtning til Kasper Hjulmands VM-trup.

Han blev udtaget til truppen til Danmarks venskabskamp mod Serbien tilbage i marts. Her kom han dog aldrig i spil.

Casper Nielsen kom til Union fra OB i 2019, og i denne sæson har han spillet samtlige 90 minutter i en vanvittig sæson for Union.

De rykkede op i den bedste belgiske liga i 2021, og da grundspillet i 2021/22 sæsonen var slut, var de simpelthen førerhold.

Desværre kunne de ikke holde fast, og de sluttede i stedet på andenpladsen, hvor de dog stadig kan spille sig i Champions League.

Club Brugge tog mesterskabet igen,igen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Landsholds-indpisker: Står frem i HA-trøje

Brutal hooligan-leder kunne ikke stoppes: Gik helt galt

De store ligaer rev og flåede i Alexander Bah

--------- SPLIT ELEMENT ---------