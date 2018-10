Forklarer pludseligt FCK-exit: - Behøver ikke 100 millioner i banken

Erik Johansson var en profil i FC København, og han var én af de bedst betalte spillere i dansk fodbold. Alt det gav han afkald på i sommer, da han forlod de mangedobbelte danske mestre for at vende hjem til svensk fodbold og Djurgården.

Nu tørner han ud for Sveriges nummer otte, og der går langt færre penge ind på kontoen, men Erik Johansson fortryder ikke et sekund.

- Min familiesituation gjorde, at jeg ville være tæt på her (Stockholm, red.), men samtidig fortsætte med at spille fodbold på topniveau. Det var en perfekt løsning for mig. Jeg er ikke i det her bare for at tjene penge, det er klart, at jobbet er rigtig godt, og man tjener godt på det, men jeg behøver ikke 100 millioner i banken, siger Erik Johansson til Expressen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Erik Johansson (tv.) fortryder ikke, at han har afskrevet adskillige millioner for at vende hjem til Sverige. Foto: AP.

Han fortæller, at overgangen fra København til Stockholm ikke har været vanskelig.

- Nej, ikke rigtigt. Der er lidt flere cykler i København, så det er ikke så farligt med opmærksomheden. Jeg trives rigtig godt i Stockholm, det er en fin by. Jeg har ikke været her så ofte, kun med landsholdet, lyder det fra Erik Johansson.

Den svenske midtstopper kom til FC København fra belgiske Gent i januar 2016.

Se også: Derfor vil Bendtner sælge: Bliver overvåget

Se også: Bendtner sætter huset til salg: 'Har ligget i luften han ville smutte'

Se også: Storhylder komet: Ville smadre klubrekord for dansk stortalent

Medier tog grueligt fejl: Sådan scorede Thorup drømmejobbet