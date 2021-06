Forlader Brøndby: Skifter til belgisk klub

Efter fire år i Brøndby prøver Lasse Vigen nu lykken i belgisk fodbold.

Den danske midtbanespiller, hvis kontrakt med de danske mestre udløber 30. juni, skifter til Zulte Waregem.

Det skriver den belgiske klub på sin hjemmeside. Vigen har skrevet under på en to år lang kontrakt, der indeholder en option på et tredje år.

26-årige Vigen kom til Brøndby fra engelske Fulham i sommeren 2017. I Brøndby blev det til optræden i 129 kampe, hvori Vigen scorede 15 mål.

Vigen spillede ungdomsfodbold i både Esbjerg og FC Midtjylland, inden han i 2012 skiftede til Fulham.

Zulte Waregem spiller i den bedste belgiske række og blev i den forgangne sæson nummer ti.