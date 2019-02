Forlod Superligaen for rekordbeløb: Nu er han på reserveholdet

Ikke siden den 11. november sidste år har Bubacarr Sanneh spillet en ligakamp for Anderlecht, og fremtidsudsigterne for den tidligere AC Horsens- og FC Midtjylland-profil ser ikke spor bedre ud.

Således kan den belgiske avis, LaCapitale, ifølge voetbalprimeur.be rapportere, at Anderlechts hollandske træner, Fred Rutten, har besluttet sig for at spille med et firemandsforsvar, hvor midterforsvaret skal bestå af både en højre- og venstrefodet spiller.

Ifølge avisen er senegalesiske Kara Mbodji sikker på at indtage pladsen som den højrebenede spiller i det centrale forsvar, og derfor må Bubacarr Sanneh nøjes med at være backup for sin afrikanske kollega, selvom han sidste sommer blev hentet til Anderlecht i en rekordhandel, der sikrer ham en titel som historiens dyreste forsvarsspiller i den belgiske liga.

Siden skiftet til Anderlecht har Bubacarr Sanneh optrådt 16 gange for den belgiske storklub, men på det seneste har han måtte nøjes med at spille for klubbens reservehold.

