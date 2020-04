Fortvivlet stjerne: Jeg ser ikke min søn

Du kan ikke sige Roma uden at sige Francesco Totti. Alligevel har legenden i dag et så anstrengt forhold til klubben, at han ikke engang kan sætte benene på klubbens træningsanlæg

I 1992 vandt det danske landshold en slutrunde, som vi stadig ikke helt har glemt herhjemme.

Samme år startede Francesco Totti sin professionelle fodboldkarriere i AS Roma.

Her stoppede han den også, da han for tre år siden takkede af.

Francesco Totti er nemlig indbegrebet af loyalitet.

Han sværgede evig troskab til hovedstadsklubben fra Rom og var en af de få, der kunne overholde det i en tid, hvor pengene ellers blev for store for de fleste andre klub-ikoner til kun at have båret et holds farver.

Alligevel er det slet ikke endt lykkeligt. Tværtimod.

Kan ikke komme på træningsanlæg

Francesco Totti har i en livevideo til Corriere dello Sport fortalt, at han ikke engang kan sætte benene på klubbens træningsanlæg, hvor han ellers kører sin 14-årige søn til træning.

Sådan så det ud, da Totti havde spillet sin sidste kamp for Roma 28. maj 2017. Foto: STEFANO RELLANDINI/Ritzau Scanpix

- Når jeg følger min søn til træning, går jeg ikke ind i sportscentret. Nogle gange bliver jeg i bilen, og det får mig til at græde, når jeg tænker på, at jeg efter 30 år ikke længere kan gå ind på Trigoria (AS Romas træningsanlæg, red.), fortæller Francesco Totti i livevideoen.

'Kongen af Rom' har siden sit stop i klubben fortalt om, hvordan han følte sig presset til at slutte sin karriere, fordi Roma ikke ville skrive under på en ny kontrakt med den aldrende stjerne tilbage i 2017.

Det betød, at Totti stoppede og fik en rolle i klubben som teknisk direktør.

Men efter et turbulent forhold til klubbens amerikanske ejere annoncerede han på et stort pressemøde sidste år, at han ikke længere var en del af Roma og skød desuden med skarpt efter ejerne.

- Jeg har været der mere end hjemme. Jeg har mange venner der, og hvis de vil se mig, forlader de Trigoria for at hilse på mig (når han sætter sønnen af red.). Den eneste ting, jeg er ked af, er, at jeg ikke ser min søn spille, fortæller Francesco Totti

Totti blev i 2004 bedst kendt i Danmark for at spytte efter Christian Poulsen under kampen mellem Danmark og Italien ved EM i Portugal. Foto: Fernando Llano/Ritzau Scanpix

- Ville have givet mit ben for Roma

Francesco Totti stoppede i en alder af 39 år sin aktive karriere.

Men i følge ham selv kunne han sagtens have taget nogle år mere i sin hjerteklub.

- Jeg ønskede ikke at stoppe. Jeg var i god form og klar i hovedet. Jeg ville ikke spille alle kampene, og jeg forsøgte aldrig at tvinge nogen til at bruge mig, sagde Francesco Totti i livevideoen.

- Jeg spillede i Roma i 25 år. Jeg kunne aldrig have spillet for en anden klub og ødelagt alt.

- Jeg vidste, at jeg ikke kunne spille alle kampene. Jeg var ikke dum. Men bare på Trigoria kunne jeg hjælpe unge spillere, mine medspillere og træneren. I svære tider ville jeg være til rådighed, selv i bare 20 minutter. Selv hvis jeg ikke spillede, ville det have været vigtigt at være en del af truppen.

- Jeg blev vred, fordi jeg gav alt for Roma. Jeg ville også have givet mit ben, fortalte Francesco Totti i livevideoen på Instagram.

Totti nåede at spille 786 gange for Roma og scorede 307 mål siden 1993, hvor han fik sin debut for førsteholdet.

Se også: Magnussen donerer 69.000 til børn på Riget

Se også: - Zlatan truede med at dræbe os

Se også: - Jeg vil ikke tvinges til at vaccinere mig