Forudså vildt resultat: - Jeg udbrød det bare

- Jeg sidder med en fornemmelse af, at den her godt kan ende 6-2 til Manchester United.

Sådan lød det fra Discoverys kommentator Morten Bruun, da Edinson Cavani sendte storklubben på 3-2 efter lidt over en time spillet i kampen mod Roma.

Og det fik den tidligere europamester ret i.

Manchester United skilte Roma ad med 6-2 i første Europa League-semifinale og er nu snublende tæt på en finale i turneringen.

- Jeg udbrød det bare, da United scorer til 3-2, fordi jeg havde et billede af, at Roma godt kunne falde sammen, siger Morten Bruun til Ekstra Bladet.

Bruun påpeger det faktum, at Roma var tvunget til at bruge alle deres tre udskiftninger i første halvleg som en væsentlig faktor i hans vurdering. Lagt sammen med hjemmeholdets gode start på anden halvleg kom han frem til buddet.

Men den garvede kommentator er ikke bleg for at indrømme, at tilfældigheder også spiller ind.

- En gang i mellem er man jo også bare heldig. Det var jo et gratis gæt, siger Morten Bruun.

Edinson Cavani var manden bag det mål til 3-2, som fik Morten Bruun til at tro på 6-2 som kampens endelige. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Et fagligt udbrud

Den 55-årige fodboldekspert er erklæret Manchester United-fan, men spådommen var ikke drevet af den del af Morten Bruun.

- Jeg er mere kommentator, end jeg er fan. Det var ikke et fanudbrud. Det var et fagligt udbrud fra en kommentator, der havde et billede af, at Manchester United ville vinde kampen stort

- Jeg er meget mindre United-fan, end folk tror. Det var kommentatoren, der udbrød det og ikke fanen, der håbede på 6-2, siger Morten Bruun til Ekstra Bladet.

Manchester United og Roma mødes i anden semifinale torsdag 6. maj klokken 21.

