Forvirringen total: - Jeg blev også kaldt luder

Først lod de fødderne tale, men efterfølgende blev munden taget heftigt i brug.

Beskidt sprogbrug har efter Norges 2-1-sejr over Sverige søndag aften i Nations League været det helt store samtaleemne.

Efter kampen stillede den den norske superstjerne Erling Braut Haaland sig op og fortalte til TV 2 Norge, at han af svenskernes Alexander Milosevic blev kaldt for 'luder' undervejs i opgøret.

Og 'luder' var angiveligt et ord, som blev brugt flittigt af midtbanespilleren. Haalands landsmand Alexander Sørloth fik i hvert fald en identisk hilsen med på vejen, fortæller han.

- Jeg blev også kaldt luder. Der blev også sagt andre grimme ting, så han kan vidst godt lide det udtryk. Jeg synes, det er en utrolig barnlig opførsel, og jeg kan ikke andet end at grine af det, siger Sørloth til det norske medie Nettavisen.

Ord mod ord

På tv-billederne kunne man tydeligt se, at der blev udvekslet ord mellem parterne på banen, men det var ikke muligt at høre, hvad der blev sagt.

Milosevic blev efter Haalands ord fremført kritikken, og efter eget udsagn har han ikke sagt 'luder' til stjernen.

- Jeg taler ikke norsk, og han taler ikke svensk. Så jeg ved ikke, hvordan jeg skal kommunikere, jeg taler ikke engelsk på banen. Det er mærkeligt, at han siger ting, jeg ikke har sagt, sagde han ifølge Aftonbladet.

Flere af hans svenske landsholdskammerater har taget Milosevic i forsvar. Heriblandt den tidligere FC København-spiller Ludwig Augustinsson, der til Expressen fortæller, at nordmændene dvæler for meget ved det.

- Jeg synes ikke, man skal gå ud og klynke over, hvad der bliver sagt (på banen, red.).

Den norske landstræner Ståle Solbakken nedtoner også sagen.

- Sådan er det bare i alle fodboldkampe året rundt. Jeg orker ikke bruge tid på det, fortalte han på et pressemøde til VG ifølge Aftonbladet.

Haaland scorede begge mål for Norge, og sejren over svenskerne betyder, at nordmændene topper gruppen med maksimum point efter to kampe.

