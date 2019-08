Fra bænken til banen - og et voldsomt millionhop!

Mathias Zanka Jørgensen kan smile hele vejen til banken, når aftalen med Fenerbahce bliver bekræftet i løbet af kort tid.

For midtstopperen har udsigt til at fordoble sin løn med skiftet fra Huddersfield til den tyrkiske traditionsklub.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan han se frem til en løn i niveauet 13-14 mio. kr. netto om året.

Den store forskel fra England er, at man i Tyrkiet og eksempelvis Spanien altid taler nettokroner, når det handler om aflønningen af spillerne.

Mathias Zanka Jørgensen har udover en god kontrakt udsigt til en stor sportslig udfordring i den tyrkiske traditionsklub.

Fenerbahce er under en eller anden form for økonomisk administration af UEFA, det europæiske fodboldforbund, fordi klubben ikke har overholdt Finansiel Fair Play-reglerne.

Her handler det eksempelvis om, hvor mange lønkroner man må bruge af det samlede budget. Derfor er Fenerbahce også i en situation, hvor klubben simpelthen ikke er i stand til at betale mere end to mio. euro (15 mio. kr.) i løn til sine spillere.

Det har tidligere været fremme, at Fenerbahce skulle betale transfer for Mathias Zanka, men meget tyder i øvrigt på, at Mathias Zanka Jørgensen får lov at skifte transferfrit fra Huddersfield, hvor man tilsyneladende bare er glade for at slippe af med spillerens løn i det sidste år af kontraktperioden, da han fuldstændig er afskrevet i klubben.

Mathias Zanka Jørgensen befinder sig lige nu i Istanbul, hvor de sidste detaljer skal forhandles på plads, inden han officielt kan kalde sig Fenerbahce-spiller.

