Fra transferflop til kæmpe helt

I både Inter og Benfica floppede han og fik ændret sit kælenavn til Gabi-no-gol, men nu har den brasilianske angriber Gabriel Barbosa for alvor fundet tilbage til målformen og skal forsøge at sikre Flamengo VM-titlen for klubhold

Frank De Boer kan være en led satan.

Det fandt FCK’eren Nicolai Boilesen ud af, da den hollandske træner smed ham i fryseboksen i Ajax, og brasilianske Gabriel Barbosa vil næppe heller pege på De Boer som sin yndlingstræner …

Han var nykåret OL-vinder, da han i 2016 skiftede til storsatsende Inter for 220 mio. kr.

Her var Frank De Boer lige blevet træner, og han var ikke synderligt imponeret over angriberen.

- Jeg kendte ikke meget til ham, men de fortalte mig, at han var en fantastisk spiller. Han troede, at han kunne gøre alt, mens han stod og spillede.

- Han kom med to personlige sociale medier-medarbejdere og en bodyguard, men lavede intet. De kaldte ham Gabigol, vi kaldte ham Gabi-no-gol, sagde den hollandske træner til Fox Sport i forbindelse med Copa Libertadores-finalen tilbage i november.

Gabigol med beviset på, at Flamengo i 2019 er Sydamerikas bedste hold. Foto: Henry Romero/Ritzau Scanpix

Der lavede Gabriel Barbosa heller ikke meget i de første 88 minutter, og han blev vist ud i det 95.

Men mellem de to tidspunkter viste han, hvorfor selveste Ronaldo (og her taler vi den originale) tilbage i 2016 havde skamrost Inter-indkøbet sagt, at Barbosa var mere end klar til en storklub i Europa.

Først udlignede Gabigol River Plates 1-0-føring, inden han i tillægstiden hamrede sejrsmålet i nettet og sikrede Flamengo det sydamerikanske svar på Champions League-titlen.

Dér viste han, at der var noget om Ronaldo-snakken på trods af fiaskoen i Europa.

I Inter nåede han kun ti kampe. De Boer stemplede ham hurtigt som ikke god nok til en topklub i Europa, og efter hollænderens fyring fik også Gabigol sparket efter et sølle gol.

Han blev lånt ud til Benfica, men blev efter blot fem kampe (og et mål) i portugisisk fodbold sendt hjem til Santos i Brasilien.

Ingen var i tvivl om, hvem der scorede målene for Flamengo i Copa Libertadores-finalen i Lima. Foto: Pilar Olivares

Det var her, at han i sin tid fik sit kælenavn.

Gabriel Barbosa scorede omtrent 600 mål som ungdomsspiller og fik debut i Pelé og Neymars tidligere klub allerede som 16-årig.

Som lejesvend blev han sidste år topscorer i den brasilianske Serie A for Santos, og i 2019 har han for alvor levet op til sit navn.

Nu er Gabriel Barbosa igen Gabigol.

- Det er gået helt amok. Hvis man ser på de fire turneringer, som Flamengo indtil videre har spillet i år, har Gabigol scoret 43 mål i 57 kampe.

- Han blev igen topscorer i Serie A og topscorer i Copa Libertadores. Det er voldsomt, og flere brasilianere mener, at Gabigol burde starte inde på landsholdet, siger danske Peter Arnholdt, der arbejder som scout i Brasilien og derfor har et indgåede kendskab til brasiliansk fodbold.

Et sjældent billede af Barbosa i aktion for Inter. Det blev kun til en sæson i Milano-klubben. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Gabigol er det helt varme navn i det fodboldgale land og kan føje alen til sin i forvejen enorme popularitet, hvis han også sparker VM-trofæet for klubhold hjem til den folkekære Rio-klub.

Han er stadig på kontrakt i Inter, men returnerer næppe til Støvelandet. Flamengo vil strække sig langt for at beholde den 23-årige angriber, hvis lejeaftale udløber efter VM for klubhold i Qatar.

Flamengos præsident, Rodolfo Landim, er i intens dialog med den italienske klub og ved godt, at denne her må han ikke kikse.

For i Brasilien kan Gabigol score gol - og flere end alle andre …

Gabigol har mange konflikterne med dommerne og ender ofte i den sorte bog. Foto: Pilar Olivares/Ritzau Scanpix

Gabikort: Har fået tre udvisninger i år

Han får næsten lige så mange advarsler, som han scorer mål. Og det siger ikke så lidt endda.

Gabriel Barbosa er en kontroversiel skikkelse og har i perioder haft så store disciplinære problemer, at der var de mennesker i Brasilien, der mente, at han burde skifte navn til Gabicartão (Gabikort).

Han blev smidt ud i Cope Libertadores-finalen mod River Plate efter at være blevet den store helt, og Flamengo-træner Jorge Jesus har kritiseret sin stjerne offentligt for ikke at være mere moden i sin opførsel på banen.

Samtidig har den portugisiske træner dog også forsvaret ham og sagt, at hvis Barbosa havde været en meget mere ansvarsfuld person, havde han ikke været den spiller, han er.

Gabriel Barbosa har fået 19 gule og tre røde kort i 2019-sæsonen, og ved VM for klubhold i Qatar kan han lige så vel ende som skurk som helt.

Måske endda begge dele!

Flamengo-angriberen er kæreste med Neymars søster Rafaella Santos. Foto: Mauricio Santana/Getty Images

Kæreste med Neymars søster

Som mange andre fodboldspillere er Gabriel Barbosa vild med tatoveringer.

De pryder en pæn del af den veltrænede krop, og for nogle uger siden fik han et par nye til samlingen. Gabigol har fået tatoveret Copa Libertadores-trofæet og Monumental Stadion på det ene ben.

¡Gabigol se está tatuando la Libertadores y el Monumental en la pierna, me vuelvo loco! pic.twitter.com/YUnl7PEc5w — Oscar Ferrari (@Lubi_Mac) December 2, 2019

Det var på Monumental i Lima, at Gabigol med sine scoringer skrev sydamerikansk fodboldhistorie.

De to tatoveringer er ledsaget med teksten ’Monumental ’U’ 11-23-19’.

Barbosa er i øvrigt kæreste med Neymars søster, Rafaella Santos, og ifølge rygterne skulle der være en lille ny fodboldspiller på vej.

Både Neymar og Barbosa fik deres fodboldopdragelse i Santos og var holdkammerater, da Brasilien i 2016 vandt OL.

Nu er de også holdkammerater på det brasilianske landshold, for efter mere end tre års fravær fik Gabriel Barbosa i efteråret comeback i den berømte gule trøje.

