Frækt sex-råd til stjerner: Kun korte knald

Inter-træner Antonio Conte ser gerne, at sine spillere dyrker sex. Det skal dog ikke vare for længe, og de skal bruge så få kræfter på det som muligt

Er det en god idé at dyrke sex inden en vigtig fodboldkamp?

Meningerne er mange. Nogle synes, at det fjerner fokus. Andre synes, at det netop gør, at de kan holde fokus.

Der er da heller ikke noget videnskabeligt, der peger på, at sex kan forringe en spillers præstation på banen.

Romelu Lukaku, Alexis Sánchez, Lautaro Martínez og de andre Inter-stjerner skal derfor endelig bare give den gas på lagnerne.

Det siger Serie A-klubbens træner Antonio Conte til franske L'Équipe.

- Når sæsonen er i gang, råder jeg mine spillere til at have sex i kort tid og med den mindst mulige indsats.

- Og gøre det i stillinger hvor de er under deres partnere. Og helst med deres koner, fordi ellers vil det kræve ekstra action.

Conte kommer ikke ind på, om spillerne har fulgt hans råd, men det går ganske godt for Inter i denne sæson. De ligger nummer to i Serie A - kun ét point efter Juventus og har stadig mulighed for at spille sig videre til 1/8-finalerne i Champions League.

Flere af Inter-stjernerne har også vist ganske god evne til at score udenfor kridtstregerne, og der er ikke noget at sige til, hvis de også her har i sinde at lytte til deres boss.

Argentinske Lautaro Martínez med fruen Agustina Gandolfo:



Den hollandske forsvarsspiller Stefan de Vrij med partneren Doina Turcanu:



Midtbanemanden Antonio Candreva sammen med sin partner Allegra Luna:



Den 24-årige midtstopper Milan Škriniar med sin kæreste Barbora Hroncekova:



