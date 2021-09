16 såret efter angreb på fan-bus

Montpellier-tilhængere angreb onsdag aften ved 18-tiden en bus med tilhængere af Bordeaux, inden at de to klubber skulle mødes i Ligue 1.

Ifølge franske medier kom 16 personer - herunder chaufføren - til skade under angrebet, der skulle være blevet udført af omkring 50 supportere fra Montpellier.

Bussen med udeholdets supportere lader til at være faldet i en form for baghold, hvor overfaldsmændene, der beskrives som maskerede og bevæbnede, begyndte at overdynge den med kasteskyts.

Desuden kastede de røgbomber og tvang Bordeaux-tilhængerne til at forlade bussen.

Heldigvis var bussen blevet fulgt af nogle motorcykelbetjente, der efter det korte, men hektiske angreb formåede at jage overfaldsmændene på flugt, mens der kunne tilkaldes hjælp til sårede.

Efterfølgende blev det konstateret, at i alt 16 personer var kommet til skade - primært forårsaget af snitsår fra de mange knuste ruder i bussen.

Ved 19-tiden var der igen faldet ro over situationen, og politiet kunne kort efter udsende en kort erklæring:

- Talrige spor peger på, at det er en forbrydelse begået af supportere til Montpellier HSC, men motivet er fortsat ukendt, lyder bulletinen.

Fansene nåede dog til fodbold, men gik glip af hele første halvleg, hvor deres hold faktisk kom foran 2-1. Kampen endte 3-3.

Episoden indtraf blot få dage efter, at fans invaderede banen under en fodboldkamp i Lens.