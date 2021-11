35 millioner kroner for ingenting

Forsvarsstjernen Sergio Ramos er skadet og har endnu ikke fået debut for PSG. Men han tager sig godt betalt for at se på fra tribunen - og har ingen planer om at smutte

Hvem kunne ikke tænke sig godt og vel 35 millioner kroner for at sidde og varme tilskuertribunerne på Parc des Princes?

Sådan er realiteten for forsvarsstjernen Sergio Ramos, der har skrabet massevis af euro til sig ved sidde på de dyre pladser og nyde kollegerne fra arbejdsgiveren PSG folde sig ud.

Ifølge det engelske medie The Daily Mail har PSG på nuværende tidspunkt betalt Ramos lidt over 35 millioner kroner for at have ham som prominent tilskuer til kampene og samtidig lægge træningsvideoer op på Instagram.

De franske giganter har tidligere overvejet at rive spanierens kontrakt i stykker, men i Ramos-lejren er man fast besluttet på fremtiden.

- Sergio Ramos planlægger ikke at stoppe eller ødelægge sin kontrakt, siger hans bror, René Rasmos, ifølge det spanske medie El Mundo, og slår samtidig fast:

- Der er ingen tvivl om Sergio (Ramos, red.). Det er et fysisk problem. Han vil spille, når han kan.

Den tidligere landsholdsanfører fra Spanien har fortsat sin PSG-debut til gode, efter han kom til den franske hovedstad fra Real Madrid i sommer.

Ramos' skadeshelvede lå også til grund for, at han ikke blev udtaget i Luis Enriques EM-trup i sommer, og stopperen afsluttende tid i Madrid var også plaget af skader.

Det er fortsat uvis, hvornår Ramos kommer i aktion på grønsværen, men en mødet med Nantes 20. november er nævnt som en mulighed.