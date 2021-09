38.000 kroner i timen, nej tak!

Ifølge Le Parisien har Kylian Mbappé afvist et kontraktudspil fra PSG, der vil gør franskmanden til den bedst betalte fodboldspiller i storklubben

Real Madrid har længe været rygtet som den franske superstjerne Kylian Mbappés kommende klub.

22-årige Mbappé har nemlig kontraktudløb efter denne sæson, så selv om det ikke lykkedes kongeklubben at købe franskmanden denne sommer, skulle spilleren selv være meget interesseret i et skifte til den spanske hovedstad næste sæson.

Paris Saint-Germain har dog ikke opgivet at holde på den franske superstjerne længere end kun til næste sommer, og den franske storklub tilbød Mbappé en forbedret kontrakt i håbet om en forlængelse.

Det skriver den franske avis Le Parisien.

335 millioner kroner om året.

PSG tilbød Mbappé en kontrakt, der vil give den franske superstjerne en timeløn på omkring 38.000 kroner! Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Så meget kunne Kylian Mbappé tjene, hvis han havde takket ja til Paris Saint-Germains kontraktudspil, der ville holde den franske superstjerne i den franske hovedstad indtil 2024.

Det ville have gjort Mbappé til den bedst betalte spiller i truppen; dermed vil han også være bedre betalt end superstjernerne Neymar og Lionel Messi.

Real Madrid forsøgte sig flere gang hen mod slutningen af transfervinduet at købe Mbappé denne sommer, hvor den spanske klub, ifølge flere medier, var villig til at betale 1,6 milliarder kroner for den franske angriber, men svaret fra PSG var nej.

Dermed er Mbappé stadig i Paris, hvor han denne sæson kommer til at udgøre en frygtindgydende trio med Messi og Neymar.